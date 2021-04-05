Исследование: кибермошенники похитили 2,8 млрд рублей за время пандемии

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Кибермошенники похитили 2,8 млрд рублей за время пандемии.
Исследование: кибермошенники похитили 2,8 млрд рублей за время пандемии
  • © VSilas Stein
  • globallookpress.com

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование экспертов ОНФ.

Специалисты проанализировали более 600 тыс. сообщений с жалобами на действия злоумышленников, похищающих средства со счетов граждан. Речь идёт о данных в открытых источниках.

Выяснилось, что 32% случаев закончились успехом для мошенников. За год пандемии число таких операций выросло на 60% и превысило максимум за всю историю наблюдений.

По расчётам специалистов, злоумышленники похитили почти 2,8 млрд рублей (+70% по сравнению с допандемийным периодом).

«Средний чек» мошеннической атаки упал на 8%, до 14,5 тыс. рублей. Минимальная сумма кражи оценивается в 5 тыс., максимальная — в 5 млн.

Ранее президент Евразийского института молодёжных инициатив Юрий Самонкин в беседе с ФАН прокомментировал сообщения о новой схеме телефонного мошенничества.

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