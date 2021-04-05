Исследование: кибермошенники похитили 2,8 млрд рублей за время пандемии

Кибермошенники похитили 2,8 млрд рублей за время пандемии.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование экспертов ОНФ.

Специалисты проанализировали более 600 тыс. сообщений с жалобами на действия злоумышленников, похищающих средства со счетов граждан. Речь идёт о данных в открытых источниках.

Выяснилось, что 32% случаев закончились успехом для мошенников. За год пандемии число таких операций выросло на 60% и превысило максимум за всю историю наблюдений.

По расчётам специалистов, злоумышленники похитили почти 2,8 млрд рублей (+70% по сравнению с допандемийным периодом).

«Средний чек» мошеннической атаки упал на 8%, до 14,5 тыс. рублей. Минимальная сумма кражи оценивается в 5 тыс., максимальная — в 5 млн.

Ранее президент Евразийского института молодёжных инициатив Юрий Самонкин в беседе с ФАН прокомментировал сообщения о новой схеме телефонного мошенничества.