Повреждены сети электроснабжения: СК расследует обстрел погранпункта в Брянской области со стороны ВСУ

Следственный комитет расследует миномётный обстрел погранпункта в Брянской области со стороны Украины. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, под обстрел попало отделение пограничного управления ФСБ России по Брянской области в пгт Белая Берёзка Трубчевского района. В результате произошедшего были повреждены сети водо- и электроснабжения, пострадавших нет.

Следственный комитет расследует миномётный обстрел погранпункта в Брянской области со стороны Украины. Соответствующее поручение дал глава СК Александр Бастрыкин.

«Председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин поручил подчиненным зафиксировать и расследовать факт обстрела, а также дать надлежащую правовую оценку действиям лиц, причастных к совершению данного преступления», — говорится в сообщении ведомства.

Об обстреле регионального отделения пограничного управления ФСБ со стороны Украины рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«29 апреля подвергнуто минометному обстрелу с территории Украины отделение пограничного управления ФСБ России по Брянской области в пгт. Белая Берёзка Трубчевского района. В результате обстрела пострадавших нет», — написал Богомаз в Telegram-канале.

В населённом пункте были повреждены сети водо- и электроснабжения, работы по их восстановлению уже проведены. Также в результате обстрела на кладбище упало дерево — там работают оперативные службы.

«Как только будет произведено обследование, коммунальщики приступят к расчистке территории», — добавил глава региона.

29 апреля об обстрелах территории также сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Утро в приграничном Рыльском районе было неспокойным. Около 8:00 из миномётов был обстрелян пункт пропуска в селе Крупец», — заявил он.

Огневые точки были подавлены ответным огнём российских пограничников и военных, добавил губернатор. Пострадавших в результате произошедшего нет.

С начала российской специальной военной операции на Украине приграничные регионы РФ несколько раз подвергались обстрелам со стороны ВСУ.

27 апреля Роман Старовойт сообщил, что система ПВО сбила украинский дрон в небе над Курской областью. О перехвате другого беспилотника системой ПВО сообщал также губернатор Воронежской области Александр Гусев.

25 апреля Следственный комитет сообщил, что украинскими военнослужащими было произведено более 50 минометных выстрелов по пропускному пункту Троебортное в Брянской области, в результате чего была повреждена опора линии электропередачи.

«Помимо этого совершены нападения украинских националистов на территорию Белгородской области. Обстрелу подверглось село Головчино Грайворонского городского округа — разрушены несколько домов и построек. Также ранены два гражданских лица и разрушены дома при обстреле украинскими силовиками села Журавлёвка Белгородской области», — заявили в ведомстве.

В начале апреля ВСУ также при помощи вертолётов нанесли авиаудары по объектам топливно-энергетического комплекса на территории Белгорода, в результате чего начался пожар.

14 апреля Следственный комитет возбудил уголовное дело после обстрела украинской стороной посёлка Климово в Брянской области. По данным следствия, военнослужащие Украины вторглись в воздушное пространство РФ на двух боевых вертолётах, снабженных тяжёлым наступательным вооружением.

Пограничный автомобильный пропускной пункт "Новые Юрковичи" в Брянской области, подвергшийся минометному обстрелу ВСУ, 14 апреля 2022 года

РИА Новости

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«Двигаясь на малой высоте, они произвели не менее шести авиаударов по жилым домам в поселке Климово Климовского района Брянской области. В результате прямых попаданий и взрывов снарядов повреждены не менее шести жилых домов по улице Заречной и улице Ленина посёлка, ранения различной степени тяжести получили семь человек, в том числе один малолетний ребёнок 2020 года рождения», — сообщили в ведомстве.

Губернатор Александр Богомаз тогда уточнил, что повреждения получили около 100 домов, два дома сгорели полностью. Он также заявил, что стрелявшие по поселку «знали, куда стреляли, и стреляли они по жилому сектору».

Позже в Минобороны сообщили, что украинский вертолёт Ми-8, совершивший атаку на Климово, был сбит в Черниговской области зенитным ракетным комплексом РФ С-400. В ведомстве также рассказали, что высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» был нанесён удар по военному объекту на окраине Киева.

«В результате удара по Жулянскому машиностроительному заводу «Визар» уничтожены цеха производства и ремонта зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности, а также противокорабельных ракет», отметили в министерстве. В ведомстве подчеркнули, что количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве будут наращиваться «в ответ на совершение киевским националистическим режимом любых атак террористического характера или диверсий на российской территории».