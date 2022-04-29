Губернатор Курской области сообщил об обстреле села Крупец из миномётов

Село Крупец в Курской области обстреляли из миномётов, жертв и разрушений нет. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт.

«Утро в приграничном Рыльском районе было неспокойным. Около 08:00 из миномётов был обстрелян пункт пропуска в селе Крупец», — написал он в Telegram.

Старовойт добавил, что ответным огнём военные точки были подавлены, жертв и разрушений в результате ЧП нет.

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин поручил зафиксировать в рамках уголовных дел свидетельства обстрелов украинскими силовиками населённых пунктов в Белгородской и Брянской областях.