Губернатор Курской области сообщил об обстреле села Крупец из миномётов
- РИА Новости
«Утро в приграничном Рыльском районе было неспокойным. Около 08:00 из миномётов был обстрелян пункт пропуска в селе Крупец», — написал он в Telegram.
Старовойт добавил, что ответным огнём военные точки были подавлены, жертв и разрушений в результате ЧП нет.
Ранее глава СК России Александр Бастрыкин поручил зафиксировать в рамках уголовных дел свидетельства обстрелов украинскими силовиками населённых пунктов в Белгородской и Брянской областях.