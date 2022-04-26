Бастрыкин дал поручения по факту обстрела Украиной Белгородской и Брянской областей

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил зафиксировать в рамках уголовных дел свидетельства обстрелов украинскими силовиками населённых пунктов в Белгородской и Брянской областях.

Об этом ведомство сообщает в своём Telegram-канале.

По имеющимся данным, вечером в понедельник, 25 апреля, украинской стороной произведено более 50 миномётных выстрелов по пропускному пункту Троебортное в Брянской области. Повреждена опора линии электропередач.

«Помимо этого, совершены нападения украинских националистов на территорию Белгородской области. Обстрелу подверглось село Головчино Грайворонского городского округа — разрушены несколько домов и построек», — говорится в сообщении.

Кроме того, ранены два гражданских лица и разрушены дома при обстреле украинскими силовиками села Журавлёвка Белгородской области.

«Следователи и криминалисты Следственного комитета провели осмотры мест происшествий, изъятые объекты будут направлены на экспертизы, допрошены свидетели и очевидцы», — отметили в СК.

Ранее глава администрации Белгородского района Владимир Перцев сообщил, что в настоящее время обстановка в приграничном с Украиной районе Белгородской области, где накануне были обстреляны два села, спокойная.