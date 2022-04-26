Глава Белгородского района Перцев заявил о спокойной обстановке после обстрела накануне
- РИА Новости
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Об этом он написал в Telegram-канале.
«Сейчас обстановка в Белгородском районе спокойная, но вчера поздно вечером опять был обстрел Журавлёвки со стороны Украины», — говорится в сообщении.
По его словам, пострадали мужчина, у него ранение в руку, и женщина, получившая ранение в область шеи.
Также повреждены частные домовладения.
Вечером 25 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстреле села Нехотеевка со стороны Украины.