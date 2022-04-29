«Факты игнорируются»: Антонов опроверг слова Псаки об отсутствии шагов РФ по оказанию гумпомощи на Украине
- РИА Новости
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29 апреля 2022
Родственники 22-летнего американца Вилли Джозефа Кансела из частной военной компании (ЧВК) подтвердили его гибель на Украине, сообщает телеканал CNN со ссылкой на мать погибшего.
По её словам, завербовавшая мужчину ЧВК послала его на помощь украинской армии в первой половине марта. Отмечается, что в группе бывшего морского пехотинца были выходцы из разных стран.
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Администрация США исходит из того, что украинские военные «не намереваются» наносить удары по территориям, которые угрожали бы российским мирным жителям, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Мы здесь не говорим о каких-либо намерениях Украины вторгнуться в Россию и попытаться захватить российскую территорию, нацелиться на российских мирных жителей, на российские больницы. Мы говорим о рассмотрении военных целей», — цитирует её ТАСС.
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Получивший ранения при обстреле Макеевки со стороны ВСУ ребёнок 2010 года рождения скончался от травм, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
Мальчика госпитализировали с осколочным ранением, переломом и травматическим шоком.
Ранее сообщалось о ранении 19 мирных жителей, в том числе четверых детей, в результате обстрела Макеевки украинскими военными.
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Минобороны рассказало ещё о трёх героях российской армии.
Полковник Евгений Волков, действуя в составе батальонно-тактической группы мотострелкового полка, руководил обеспечением управления войсками. Под массированным артиллерийским обстрелом он не допустил срывов связи, организовал эвакуацию техники и личного состава из-под огня противника. Автомобиль противника на большой скорости направлялся в тыл нашей колонны.
Старший лейтенант Роман Матюк с подчинёнными открыл огонь и вывел машину из строя. Националисты были уничтожены, а в транспорте обнаружили три РПГ и взрывчатку. После этого Роман заметил и уничтожил радикала, который целился в танк из противотанкового гранатомёта.
Старший сержант Александр Попов обнаружил группу националистов на БМП, вооружённых гранатомётом и стрелковым оружием, которые готовили нападение на нашу колонну. Выстрелом из РПГ Александр уничтожил врага».
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Президент США Джо Байден может предоставить ещё $250 млн на вооружения для Украины, а для расширения поставок конгресс должен утвердить дополнительное финансирование, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
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Посол РФ в США Анатолий Антонов отверг слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что Соединённые Штаты не видят свидетельств того, что Россия предпринимает шаги по оказанию гуманитарной помощи на Украине.
«Рекомендуем американским коллегам ознакомиться с регулярно обновляемыми материалами Минобороны РФ о гуманитарной обстановке в республике», — сказал он.
«Благодаря действиям наших военных с начала спецоперации из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР на территорию Российской Федерации эвакуированы более 1 млн человек. Доставлено около 16 тыс. т предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения. На освобождённых от нацистов территориях идет налаживание мирной жизни. Начата посевная кампания, активно восстанавливаются объекты жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства», — добавил Антонов.
При этом дипломат отметил, что украинские же власти демонстрируют бесчеловечное отношение к судьбе своего населения, пренебрегая нормами морали и международного гуманитарного права.
«ВСУ блокируют открываемые российской стороной гумкоридоры. Размещают тяжёлые вооружения, оборудуют опорные пункты в домах престарелых и медицинских учреждениях. При этом националисты насильно удерживают мирных граждан и иностранцев, используя их в качестве живого щита», — констатировал посол РФ в Вашингтоне.
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Уважаемые читатели RT. Начинаем нашу текстовую трансляцию, посвящённую последним событиям вокруг спецоперации РФ на Украине.