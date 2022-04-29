«Факты игнорируются»: Антонов опроверг слова Псаки об отсутствии шагов РФ по оказанию гумпомощи на Украине

Посол РФ в Вашингтоне рекомендовал властям США ознакомиться с регулярно обновляемыми материалами Минобороны России. Так Анатолий Антонов ответил на утверждения пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о якобы отсутствии шагов со стороны Москвы по оказанию гуманитарной помощи на Украине. Как отметил дипломат, Россия доставила на Украину и в республики ДНР и ЛНР около 16 т гумгруза. К тому же на освобождённых от украинских нацистов территориях налаживается мирная жизнь.

РИА Новости