Бастрыкин поручил расследовать обстрел отделения погрануправления ФСБ в Брянской области

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстрел отделения пограничного управления ФСБ в Брянской области.
Бастрыкин поручил расследовать обстрел отделения погрануправления ФСБ в Брянской области
  • © Пресс-служба СК РФ

«Бастрыкин поручил подчинённым зафиксировать и расследовать факт обстрела, а также дать надлежащую правовую оценку действиям лиц, причастных к совершению данного преступления», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле отделения пограничного управления ФСБ в посёлке Белая Берёзка со стороны Украины.

В результате инцидента никто не пострадал, повреждения получили сети водо- и электроснабжения.

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