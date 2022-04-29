Бастрыкин поручил расследовать обстрел отделения погрануправления ФСБ в Брянской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстрел отделения пограничного управления ФСБ в Брянской области.

«Бастрыкин поручил подчинённым зафиксировать и расследовать факт обстрела, а также дать надлежащую правовую оценку действиям лиц, причастных к совершению данного преступления», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле отделения пограничного управления ФСБ в посёлке Белая Берёзка со стороны Украины.

В результате инцидента никто не пострадал, повреждения получили сети водо- и электроснабжения.