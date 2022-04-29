Бастрыкин поручил расследовать обстрел отделения погрануправления ФСБ в Брянской области
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«Бастрыкин поручил подчинённым зафиксировать и расследовать факт обстрела, а также дать надлежащую правовую оценку действиям лиц, причастных к совершению данного преступления», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле отделения пограничного управления ФСБ в посёлке Белая Берёзка со стороны Украины.
В результате инцидента никто не пострадал, повреждения получили сети водо- и электроснабжения.