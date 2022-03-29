«Все фигуранты задержаны»: на Урале онколога и генерал-майора в отставке подозревают в изнасиловании школьницы

В Екатеринбурге задержаны участники оргии с участием 15-летней учащейся коррекционной школы, которая заявила, что её изнасиловали. В региональном управлении Следственного комитета России ситуацию пока официально не комментируют, но местные СМИ выяснили, что в числе подозреваемых оказались врач-онколог и отставной генерал-майор с богатым боевым опытом. При этом, по некоторым данным, всё произошло по обоюдному согласию, а потерпевшая якобы не первый раз оказывала интимные услуги взрослым.

На Урале правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах запутанной истории, в эпицентре которой оказалась 15-летняя ученица коррекционной школы. По неподтверждённой пока информации, двое мужчин и женщина якобы совершили против неё преступление сексуального характера. Имена подозреваемых не раскрываются, но местные СМИ выяснили их личности.

«Все фигуранты задержаны»

Официальные лица пока не комментируют ситуацию. А картина событий, которую рисуют местные СМИ, выглядит следующим образом: в ночь на 26 марта девушка оказалась в компании врача-онколога, военного пенсионера и их знакомой женщины на съёмной квартире на улице Союзная в Екатеринбурге. Сообщается, что она познакомилась с мужчинами в соцсетях и согласилась провести с ними совместный вечер.

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По словам подростка, взрослые угощали её спиртным и наркотиками, а позже изнасиловали. После этого ей удалось вырваться из злополучной квартиры и рассказать всё охраннику ЖК. Отмечается, что приехавший наряд поначалу составил административный протокол за употребление наркотиков, но позже участники «вечеринки» были задержаны.

Региональные СМИ сообщают, что в областном управлении Следственного комитета России возбудили уголовные дела по статьям «Изнасилование несовершеннолетней» и «Насильственные действия сексуального характера». Прежде не привлекавшимся к уголовной ответственности мужчинам грозит до 15 лет лишения свободы.

В пресс-службе ведомства отказались комментировать RT подробности расследования, при этом официального релиза по данному делу на сайте ведомства пока нет.

«Все фигуранты задержаны, в ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения. 40-летняя женщина по имени Оксана представилась безработной. Пока неизвестно, как именно познакомились люди из совершенно разных сфер. Возможно, они регулярно собирались для совместного употребления запрещённых веществ, — рассказал «КП-Екатеринбург» осведомлённый источник.

Отмечается, что в съёмной квартире оперативники обнаружили бутылки, наркотики и использованные презервативы, а простыни и нижнее бельё передали на экспертизу.

«У него поклонниц достаточно»

Одним из задержанных, по данным СМИ, оказался 39-летний заведующий отделением выездной паллиативной помощи областного онкологического диспансера Иван Собачев. Эту информацию RT подтвердил источник в судебном сообществе региона.

«На высоком уровне организовал уход за пациентами паллиативного профиля: купирование боли, тошноты и рвоты, облегчение одышки и других тягостных симптомов, которые вызываются онкологическими заболеваниями, — сообщается о Собачеве на сайте диспансера. — Особое внимание Иван Владимирович уделяет обучению родственников навыкам ухода за паллиативными пациентами».

Иван Собачев

© Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области

Местные СМИ связались с супругой Собачева. Женщина сообщила журналистам, что муж «уехал, но скоро вернётся». В окружении онколога сомневаются в том, что 15-летняя школьница могла заинтересовать успешного врача.

«Общался с его знакомыми, говорят, бред сивой кобылы. Не мог он этого сделать. Вы сами-то в это верите? У него поклонниц достаточно, какая там школьница, вы в своём уме?» — поделился сомнениями с RT знакомый врача Максим Скорин.

Ветеран Афганистана и Чечни

Вторым фигурантом по делу, по некоторым данным, оказался 54-летний генерал-майор ВС РФ в отставке Рамиль Гилязов. В 2010 году в издании «Красная звезда» вышла заметка о боевых заслугах тогда ещё полковника Гилязова.

«Гилязов — воин! Очень хороший воин. Мне это говорили все, кто знает этого человека весьма строгих правил и вместе с тем глубокой и щедрой души», — сообщается в заметке.

Тогда полковник рассказал журналистам и о радостном событии в своей семье — в 2005 году супруга подарила ему долгожданного сына Артура. Сообщалось, что шестью годами ранее пара потеряла дочь Кристину в автокатастрофе и долго переживала горе. Супруга полковника Оксана также служила в Вооружённых силах — в разведывательном и медицинском батальонах, а затем — экспедитором в подразделении связи.

Рамиль Гилязов

© Клинцовская городская администрация

Сообщается, что боевой офицер прошёл Афганистан, обе чеченские кампании, Сирию и Нагорный Карабах. В отставку Гилязов вышел в 2021 году с поста начальника управления боевой подготовки Объединённого стратегического командования Южного военного округа.

«Не первый раз приезжает к мужчинам»

Знакомые с ходом следствия отмечают, что потерпевшая якобы не первый раз оказывала услуги взрослым мужчинам, а само знакомство девушки с мужчинами произошло в специализированных группах в Telegram.

«Девушка на первой же очной ставке призналась, что насилия не было. Всё было по согласию. Выяснилось также, что она не первый раз приезжает по вызову к мужчинам. Это уже подтверждённый факт её биографии», — ссылается на анонимный источник издание E1.ru

По данным журналистов, школьница воспитывается в неблагополучной семье и выглядит «старше своих лет». Другой источник издания сообщил, что с задержанными Собачевым и Гилязовым якобы связывались друзья потерпевшей и вымогали деньги, чтобы «замять» вопрос.

Следствию предстоит проверить версию о том, что в отношении 15-летней школьницы не было применено насилие и всё произошло по обоюдному согласию, а значит, действия задержанных могут переквалифицировать на более «мягкую», 134-ю статью УК РФ (половое сношение с несовершеннолетним).