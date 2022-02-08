Задержан подозреваемый в изнасиловании девочки в больнице в Ленинградской области

Мужчина, подозреваемый в склонении к употреблению наркотиков и изнасиловании 12-летней девочки в больнице в Ленинградской области, задержан. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления СК России.

«Задержан ранее судимый за совершение аналогичного преступления 28-летний местный житель», — говорится в сообщении.

Отмечается, что заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 Уголовного кодекса России (иные действия сексуального характера).

В настоящее время решается вопрос о предъявлении фигуранту дела обвинения и заключении его под стражу.

Ранее прокуратура организовала проверку сообщений о том, что в Тихвинской межрайонной больнице в Ленинградской области была изнасилована несовершеннолетняя девочка.