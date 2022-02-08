Прокуратура проверяет данные об изнасиловании девочки в больнице в Ленобласти

Прокуратура организовала проверку сообщений о том, что в Тихвинской межрайонной больнице в Ленинградской области была изнасилована несовершеннолетняя девочка.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

«Тихвинской городской прокуратурой организована проверка сообщения о склонении к употреблению наркотических средств и об изнасиловании несовершеннолетней в ГБУЗ ЛО «Тихвинская МБ», — заявили в прокуратуре.

Также надзорное ведомство поставило на контроль проверку, проводимую следственными органами.

По информации местных СМИ, задержан охранник больницы, который, предположительно, причастен к произошедшему.