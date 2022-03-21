Осталось сидеть полгода: суд отправил блогера Эдварда Била в колонию за ДТП в центре Москвы

Пресненский суд Москвы приговорил скандально известного блогера Эдварда Била к году и двум месяцам заключения в колонии общего режима. В апреле 2021 года он на своём спорткаре устроил крупное ДТП в центре Москвы. В аварии пострадали несколько человек, в том числе сотрудница Госдумы Мария Артёмова, которая до сих пор продолжает лечение. По словам адвоката подсудимого, с учётом частично отбытого наказания, сидеть его подзащитному осталось примерно полгода. Это повторный судебный процесс над Билом: в октябре суд назначил ему обязательные работы, однако такой вердикт не устроил гособвинение, которое добилось отмены приговора и отправки дела на новое рассмотрение. Адвокаты блогера заявили, что будут обжаловать новый приговор.

«В целях исправления»

В понедельник, 21 марта, Пресненский районный суд Москвы повторно рассмотрел уголовное дело скандально известного блогера и пранкера Эдварда Била (настоящее имя — Эдуард Биль).

За крупное ДТП в центре Москвы, в котором серьёзно пострадала сотрудница аппарата Госдумы Мария Артёмова, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год и два месяца в колонии общего режима (ч. 1 ст. 264 УК РФ). Кроме того, суд лишил его водительских прав на три года.

Ранее, в ходе прений сторон 18 марта, прокуратура просила приговорить его к году и четырём месяцам лишения свободы. «С учётом обстоятельств совершённого преступления, а также в целях исправления длительного аморального, безнравственного поведения подсудимого, систематического нарушения им скоростного режима, приведшего к наступлению тяжких последствий, прокуратура Москвы считает необходимым назначить Билю отбывание наказания в исправительной колонии общего режима и взять его под стражу в зале суда», — отметили тогда в надзорном ведомства.

В связи с позицией гособвинения особых иллюзий по поводу итогового решения у блогера, видимо, не было: на оглашение приговора в понедельник он прибыл с вещами. Как и требовала прокуратура, Била взяли под стражу сразу после оглашения решения суда.

После окончания заседания его адвокат Александр Никитин назвал приговор «социально несправедливым», апеллировав к тому, что, помимо находящихся на иждивении Била двух малолетних детей, жены и бабушки, он ежемесячно выплачивает по 250 тыс. рублей пострадавшей в ДТП Артёмовой.

Юрист отметил, что обязательно будет обжаловать приговор. При этом он добавил, что, с учётом частично отбытого наказания по предыдущему приговору, его подзащитному осталось отсидеть примерно полгода.

Блогер Эдвард Бил в Тверском суде

АГН «Москва»

© Фото предоставлено пресс-службой Тверского суда

«Текущие расходы Бил оплачивает»

Напомним, что по итогам первого судебного процесса над Билом, проходившего в 2021 году, он был приговорён к двум годам ограничения свободы и лишению прав на три года. Согласно решению суда, Билу запретили покидать постоянное место жительства в ночное время, выезжать за пределы столицы и менять адрес проживания без уведомления контролирующих органов.

Такой вердикт не устроил прокуратуру, которая посчитала его слишком мягким. Решение было обжаловано в вышестоящей инстанции. В итоге Мосгорсуд согласился с доводами надзорного ведомства, отменил решение и отправил дело на пересмотр.

Адвокат пострадавшей в ДТП Марии Артёмовой Андрей Князев заявил RT: «Приговор мы пока не видели, не читали, до конца пока не знаем, чем руководствовался суд при принятии решения. Согласимся мы с ним или нет — пока заявлять преждевременно». Он также пояснил, что его доверительница уже получила компенсацию материального и морального вреда, а текущие расходы на её лечение и реабилитацию Эдвард Бил по-прежнему оплачивает.

«Было оговорено письменно, что он выплачивает по 250 тыс. рублей ежемесячно как раз на реабилитацию, на медицинскую помощь до того момента, пока не будет заключения врачей о том, что Мария здорова. С этими обязательствами Бил также справлялся, но как сейчас всё будет обстоять в связи с тем, что Эдуарда взяли под стражу, мы ещё не прорабатывали и с его адвокатами это пока не обсуждали», — отметил Князев.

Добавим, что в ходе завершившегося судебного процесса Бил во время прений заявил, что в общей сложности выплатил Артёмовой порядка 11 млн рублей.

Авария на Садовом кольце

Сама авария, вызвавшая огромный общественный резонанс, произошла утром 1 апреля 2021 года на внешней стороне Садового кольца на Новинском бульваре.

Блогер Эдвард Бил и его адвокат на повторном рассмотрении дела в Пресненском суде

АГН «Москва»

© пресс-служба Пресненского суда

Управляя спортивной Audi RS6, блогер не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Volkswagen Polo, которым управляла Артёмова. После этого в столкнувшиеся иномарки врезались ещё три машины.

Сначала блогер пытался свалить вину на друга, который якобы находился за рулём. Однако довольно быстро выяснилось, что за рулём был именно он.

Сильнее всего в аварии пострадала Мария Артёмова, её удалось извлечь из салона с помощью спасателей. После этого женщина длительное время провела в реанимации, где за её жизнь боролись врачи.

В ходе выяснения обстоятельств ДТП оказалось, что за первые три месяца 2021 года Бил на этом спорткаре около 400 раз превышал скоростной режим на улицах Москвы, но штрафы блогер не получал. «Штрафы на автомобиль не были выписаны, так как в январе эта машина была снята с учёта и ездила по подложным номерам. Мы считаем, что это было сделано сознательно», — отметили тогда в Дептрансе Москвы.

Уроженец Приднестровья Эдуард Биль приобрёл определённую популярность за счёт своих эпатажных видеороликов и пранков. В частности, он неоднократно провоцировал конфликты с другими людьми, снимая это на видео. В ходе записи своих роликов он сознательно уничтожил несколько автомобилей. На многих видео блогер, находясь за рулём, злостно нарушал ПДД. На его YouTube-канал перед ДТП были подписаны свыше 4 млн пользователей.