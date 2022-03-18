Девять с половиной: экс-главу Раменского района отправили в колонию за убийство любовницы

Подольский городской суд приговорил к 9 годам и 6 месяцам колонии строгого режима экс-главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова. Решение было вынесено на основании вердикта коллегии присяжных, признавших бывшего чиновника виновным в убийстве своей любовницы Евгении Исаенковой. Завершившийся судебный процесс стал уже вторым по этому резонансному делу. В прошлом году присяжные оправдали Кулакова, посчитав его вину недоказанной. Однако по инициативе прокуратуры решение было отменено в вышестоящей инстанции, а дело отправили на новое рассмотрение. Адвокат Кулакова после оглашения приговора заявил RT, что вопрос об обжаловании приговора будет решаться после обсуждения с его подзащитным.

В пятницу Подольский городской суд огласил приговор по скандальному делу об убийстве замглавы Общественной палаты Раменского района Евгении Исаенковой. Ранее коллегия присяжных признала виновным в преступлении бывшего главу Раменского района Андрея Кулакова, который несколько лет находился с ней в близких отношениях.

В четверг прокуратура потребовала назначить Кулакову 9 лет и 10 месяцев колонии строго режима. Суд почти полностью согласился с требованиями надзорного ведомства и осудил экс-чиновника на 9 лет и 6 месяцев в колонии.

Убийство Исаенковой произошло в ночь на 2 мая 2019 года. По версии следствия, её давний любовник Кулаков во время очередного свидания в лесном массиве задушил её в салоне автомобиля, после чего скрылся. Обвинение в убийстве ему предъявили 31 мая, в тот же день он был задержан.

По версии следствия, на преступление чиновник пошёл на почве личной неприязни.

О том, что между подозреваемым и убитой была длительная любовная связь, было хорошо известно даже членам их семей. При этом Исаенкова якобы хотела создать семью с Кулаковым и планировала оформить развод с мужем, а сам чиновник разрушать собственную семью ради Исаенковой не спешил.

По версии подсудимого, в ночь, когда произошло убийство, он находился с семьёй и узнал о трагедии только 4 мая от коллег. Супруга подтвердила, что в роковую ночь он не покидал свой дом.

Первый судебный процесс над Кулаковым в Подольском городском суде закончился неожиданно — 27 октября 2021 года коллегия присяжных приняла решение, что он невиновен. Тогда же суд отпустил его из-под стражи. Вслед за этим суд 15 ноября на основании данного вердикта вынес оправдательный приговор.

АГН «Москва»

© Игорь Иванко

Сразу после оправдательного вердикта в интервью RT Кулаков подробно рассказал о взаимоотношениях с убитой и поделился мнением, что Исаенковой перед смертью могли угрожать неизвестные и она чего-то или кого-то опасалась. Он также рассказал, что вопрос об уходе из семьи между ними уже не обсуждался — он стоял после того, как они познакомились, но затем Кулаков и Исаенкова пришли к выводу, что пока нужно продолжать отношения, а окончательно этот вопрос решить позже.

Итоги судебного процесса не устроили госвобинение. Вердикт был обжалован в вышестоящей инстанции. Мособлсуд 23 декабря согласился с доводами апелляционного представления надзорного ведомства и решение коллегии присяжных отменил. Дело было возвращено в Подольский городской суд на новое рассмотрение. По ходатайству гособвинения Кулакова вновь взяли под стражу 14 февраля 2022 года.

Второй судебный процесс прошёл достаточно быстро — дело было рассмотрено за семь заседаний. Вечером 10 марта коллегия присяжных из шести человек удалилась в совещательную комнату и глубокой ночью 11 марта вынесла вердикт, единогласно посчитав, что вина обвиняемого в убийстве доказана.

При этом по вопросу, достоин ли снисхождения Кулаков, их голоса разделились поровну. По закону, в случае равенства голосов присяжных решение по спорному вопросу принимается в пользу подсудимого.

«По закону у нас есть 10 дней на обжалование приговора. Сначала надо изучить протокол судебного заседания, посмотрим за что там можно зацепиться, потом буду встречаться со своим подзащитным, будем с ним обсуждать дальнейшие шаги и решать, что делать дальше, — заявил RT адвокат Кулакова Артём Сарбашев. — Конечно, он расстроился, но в целом на каком-то этапе судебного процесса он уже понимал, что, возможно, будет обвинительный вердикт».

Защитник пояснил, что по статье УК об убийстве Кулакову грозило до 15 лет лишения свободы. Но так как присяжные посчитали, что он заслуживает снисхождения, срок наказания для него был ограничен 2/3 от максимально возможного, то есть 10 годами заключения.

Комментируя итоги повторного судебного процесса, Сарбашев отметил, что сторона защиты не смогла представить на нём всех имеющихся доказательств, хотя во время первого процесса над Кулаковым такая возможность была.

«На нас по ряду причин были наложены некоторые процессуальные ограничения судом, в этот раз полноценно представить нашу позицию не было возможности. Если мы решим обжаловать приговор, эти моменты отметим», — посетовал он.

Комментируя одно из доказательств обвинения — оглашённую в суде переписку между Кулаковым и Исаенковой, где отражена конфликтная ситуация, адвокат отметил, что сама она имела место ещё в 2014 году. «Какое отношение события того времени могут иметь к тому, что произошло в 2019 году, не очень понятно», — подчеркнул защитник.

Также он напомнил, что помимо Кулакова следствие изначально проверяло версию о причастности к убийству его жену, а также мужа Исаенковой. «Тогда отрабатывались самые разные версии. Прямых улик против Кулакова следствие в итоге так и не представило, только косвенные», — отметил Сарбашев.

Он также сообщил, что, с учётом проведённого времени в СИЗО, у Кулакова уже через три года и четыре месяца появится возможность ходатайствовать об условно-досрочном освобождении. «Зачастую препятствием для этого служит заявленный гражданский иск. В нашем деле его нет, поэтому в этом плане надежды тоже есть», — подытожил адвокат.