По делу об убийстве: Мособлсуд отменил оправдательный приговор экс-главе Раменского района

Мособлсуд отменил оправдательный приговор в отношении экс-главы Раменского района Андрея Кулакова. Об этом RT сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области. Кулаков обвинялся в убийстве любовницы, однако присяжные посчитали, что следователи не представили доказательств его вины, и вынесли оправдательный вердикт. По словам адвоката Кулакова, точные причины отмены приговора пока неизвестны и защита сможет с ними ознакомиться лишь через несколько дней.

Московский областной суд отменил оправдательный приговор экс-главе Раменского района Андрею Кулакову по делу об убийстве. Об этом RT сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

«По апелляционному представлению прокуратуры Московский областной суд отменил оправдательный приговор, вынесенный Подольским городским судом на основании оправдательного вердикта присяжных заседателей в отношении бывшего главы администрации Раменского муниципального района», — сообщили RT в надзорном ведомстве.

По данным надзорного ведомства, в ходе процесса были допущены нарушения, которые и стали основанием для отмены приговора экс-чиновнику.

Единственный обвиняемый

Ранее RT рассказывал, как в мае 2019 года в лесу на заднем сиденье собственного автомобиля была найдена задушенная замглавы Общественной палаты Раменского района Евгения Исаенкова.

По подозрению в её убийстве был задержан глава района Андрей Кулаков, с которым женщина состояла в интимной связи.

Мужчина причастность к убийству любовницы отрицал и утверждал, что весь день провёл с семьёй, а куда и с кем в тот вечер поехала Исаенкова, он не знал.

Кулаков провёл под арестом 2,5 года. Однако 27 октября 2021 года присяжные его оправдали, посчитав, что следствие не представило достаточных доказательств его вины. Ни одна из камер видеонаблюдения не зафиксировала передвижений Кулакова.

Сам Кулаков после освобождения из-под стражи в интервью RT заявил, что на месте убийства были найдены биологические следы других, неустановленных мужчин.

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«Из машины было изъято 80 объектов, содержащих биологические следы. Только в четырёх из них содержится мой биоматериал. А вот в некоторых других были обнаружены в том числе следы и других мужчин. Кто они и что делали в машине? Почему из всего этого массива следов выявили именно мои — совершенно непонятно. Наверное, потому что меня было найти проще всего», — пояснял он.

Также, по данным СМИ, в телефоне убитой были найдены переписки с неустановленными людьми, подписанными как «Шиш», «Черепаша», «Кариб», «Мышуня», «Потолок», «Желвака» и «Белый лист». Переписки были странного характера: казалось, что Исаенкову кто-то преследует.

Кулаков в беседе с RT говорил, что его любовница чего-то опасалась и накануне убийства просила снять ей дом. Но кто именно ей угрожал, он пояснить не смог.

«Если суммировать всё, то возникает чёткое впечатление, что с середины апреля до момента, когда было совершено преступление, она чего-то опасалась. И паспорта для этого были нужны, и манипуляции с телефонами. Она меняла номера, удаляла сообщения. Просьба снять дом, которая мне поступила, тоже наводит на такие мысли», — отмечал он.

Решение будет обжаловано

15 ноября 2021 года Подольский городской суд утвердил оправдательный вердикт присяжных. Однако прокуратура обжаловала оправдательный приговор в Мособлсуде.

Сообщалось, что один из присяжных был судим.

«Оказалось, что у одного присяжного погашенная судимость, у другого внучка осуждена. Судимые были в составе коллегии — значит, предвзятое отношение имело место быть. Это распространённое основание для отмены вердиктов присяжных», — рассказал RT адвокат Кулакова Артём Сарбашев.

При этом он отметил, что проверять наличие или отсутствие у присяжных судимостей имеет право только прокурор — у судей и адвокатов таких полномочий нет.

«Так что обвинители запросили судимости всех присяжных», — сказал Сарбашев.

По его словам, отмена оправдательного приговора не накладывает на его подзащитного каких-либо ограничений.

Адвокат пояснил, что теперь дело будет возвращено в Подольский суд и должно рассматриваться заново — с другим составом присяжных заседателей и другим судьёй.

Он также отметил, что защита намерена обжаловать это решение Мособлсуда.

«Пока объявили нам только результативную часть. Детально о точных причинах отмены вердикта можно будет говорить через несколько дней, когда мотивированное решение поступит в Подольский суд и мы сможем ознакомиться с ним, а затем обжаловать в кассации», — пояснил RT адвокат Андрея Кулакова.