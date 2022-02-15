«Это не должно продолжаться»: губернатор Калужской области — об ужесточении миграционной политики

В Калужской области ужесточили условия въезда мигрантов. Регион приостановил своё участие в федеральной программе переселения соотечественников, а также запретил мигрантам работать на предприятиях сферы услуг: в общепите, общественном транспорте и розничной торговле. В интервью RT губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, чем вызваны ограничительные меры и каких результатов надеются добиться власти региона.

— Владислав Валерьевич, первый вопрос — про видео с вашим недавним визитом в миграционный центр Боровского района. Вы пытались говорить с иностранцем, подающим документы на трудовой патент. Он, судя по видео, ни слова по-русски не понял, хотя пришёл с сертификатом о знании языка. Это распространённая проблема?

— Таких людей там [в миграционном центре] было предостаточно. Мне вообще показалось, что количество людей, которые разговаривают на русском языке, ограничивается ровно сотрудниками миграционного центра. Да, действительно, это был человек, который пришёл подавать документы на получение патента, он предъявил сертификат о знании русского языка. Ну а как он знал русский язык, мы с вами услышали в ходе недолгого бытового общения.

— Документы у него всё же приняли? Или с такими случаями теперь будут разбираться?

— Мы сейчас договорились, что в подобных спорных, сомнительных случаях — если очевидно, что человек вообще не понимает русскую речь — все его сертификаты о знании языка будут передаваться в отдел внутренних дел, чтобы там разобрались, кто эти документы выдал, насколько они соответствуют действительности.

Сегодня мы видим, что сертификаты о знании языка можно запросто купить, и с такими сертификатами к нам приезжают со всех концов страны. Такой документ может сделать любая лицензированная организация — а где они, эти организации? Как они проверяют знания русского языка? Я не знаю! Я вижу только людей, которые привозят эти сертификаты и вообще не владеют русским языком. Это не должно продолжаться.

— Как это можно контролировать?

— Допустим, справка о знании языка у него настоящая, но язык он не знает. Надо разбираться, что за организация выдала ему такой документ. На каком основании выдала, если человек, кроме своего имени, не может ничего сказать.

Нужно навести порядок в этих центрах, прикрыть все шарашкины конторы, которые продают сертификаты всем подряд. Это автоматически сократит поток иностранцев, которые сюда едут «искать судьбу», не удосужившись каким-то образом адаптироваться к России.

— Калужская область — один из регионов-лидеров экономического роста в стране, говорят даже о «калужском экономическом чуде». В то же время область лидирует по доле мигрантов на душу населения. Как эти цифры коррелируют?

— Давайте разберёмся с процентами. В Калужской области сейчас проживают чуть более 50 тыс. мигрантов, это примерно 5% населения области — оно у нас составляет более 1 млн человек.

Цифры внушительные, это так. И особенно остро это воспринимается, когда приезжают люди с иной культурой, с иным восприятием мира. Особенно это сложно, когда люди не знают даже русского языка.

Что касается «экономического чуда» в Калуге. Это была очень серьёзная работа, и Калуга по-прежнему остаётся одним из лидеров по объёмам промышленного производства у нас в стране. Новые предприятия, конечно, нуждались в высококвалифицированной рабочей силе. Сюда приехали много людей. Прежде всего, из соседних регионов России.

Но серьёзную роль в привлечении квалифицированной рабочей силы сыграла и Программа содействия добровольному переселению соотечественников, к которой регион присоединился в 2007 году. По этой программе в область приехали более 90 тыс. человек из разных стран. Преимущественно это были высококвалифицированные, русскоговорящие специалисты из Украины и Белоруссии. Было некоторое количество молдаван, люди из Казахстана.

— Когда ситуация с мигрантами стала меняться в худшую сторону?

— В последнее время наметился серьёзный перекос. Из-за того, что по программе переселения соотечественников нет требований к знанию русского языка, мы получили резкий всплеск интереса к ней. Может, в силу каких-то проблем в государствах, откуда люди приезжают. И интерес этот проснулся уже у низкоквалифицированной рабочей силы, людей без знания русского языка.

— Изначально решение об участии в программе принимал сам регион?

— Да, это право региона. Мы были крайне заинтересованы в начальном этапе вхождения в эту программу, поскольку при таком экономическом росте нуждались в привлечении высококвалифицированной рабочей силы.

— Калуга вышла из программы навсегда?

Также по теме Приехали остаться навсегда: почему в Калужской области хотят ограничить миграционный приток Калужские власти объявили об ужесточении миграционной политики. Регион выйдет из программы переселения соотечественников, а мигрантам...

— Мы приостановили действие этой программы, но рассчитываем, что правила игры изменятся, и требование об определённом уровне квалификации кандидатов на переселение и их знании русского языка станет существенным для этой программы.

В случае, если такого требования, хотя бы формального, не появится, у нас будет неконтролируемый приток граждан, которые языка не знают.

— И всё же иностранная рабочая сила, в том числе из Средней Азии, нужна в Калужской области? Она нужна местному бизнесу? На какие позиции нужны эти люди?

И из Средней Азии, и не из Средней Азии — рабочая сила нужна, это правда.

Нам нужны люди, которые имеют достаточную квалификацию, чтобы работать на предприятиях. Для этого они должны знать язык, и мы хотим, чтобы такие люди к нам приезжали.

Люди нужны в промышленности. Буквально сегодня я видел на одном из подъездов объявление: на перерабатывающее предприятие набирают наладчиков, слесарей, сварщиков, зарплата от 70 тыс. рублей…

— Мы говорили с местными жителями, и люди говорят, что с удовольствием сами устроились бы за эти зарплаты.

— Говорят многие, но не многие устраиваются, к сожалению.

— Вот жители, например, в городе Балабаново, говорят: «Мы с радостью готовы работать за 70 тыс. рублей. Но работать по 8 часов, а не по 12». А иностранцы готовы работать 12 часов без выходных, там полное несоблюдение трудового законодательства. Бизнесу, естественно, выгоднее взять иностранцев. Может, нужно контролировать исполнение трудового законодательства, чтобы наши граждане и иностранцы были в равных конкурентных условиях?

— В том числе. Это обязательно надо делать, проблему надо решать комплексно. В частности, следить за предприятиями, контролировать, чтобы работодатели соблюдали трудовое законодательство, создавали условия для работы и для быта этих граждан. В том числе, чтобы адаптировали и ассимилировали к нашей культуре.

Вектор должен быть разнонаправленным. Проблема должна решаться не только через ограничения для самих мигрантов, но и через требования к предпринимателям, их солидарную ответственность.

— Перейдём к вопросу об адаптации мигрантов. Давайте определимся с целеполаганием. Нам нужны строители и временные рабочие на производство или же нам нужна база для потенциальных граждан? То есть, это такая завуалированная программа роста населения?

Смотрите, вы поставили «или», а я поставлю «И». Нам нужны люди, которые будут работать на стройках, а когда стройка заканчивается, эти люди должны либо работать на новой стройке, либо уезжать. Нам нужны люди, которые будут работать на промышленных предприятиях, если не хватает своих рабочих рук, потому что строятся новые предприятия, потребность в кадрах возрастает. Мы приглашаем всех. Очень много людей приезжают, ещё раз говорю, из соседних регионов.

При этом есть позиции, которые мы не можем закрыть, и для этого тоже нужны иностранные рабочие. И если эти люди знают язык, знают историю и готовы принять наши правила, правила нашей жизни, нашей культуры, то мы, конечно же, будем рады, если они станут нашими гражданами.

Посмотрите, чего боятся люди? Что наибольшее напряжение вызывает? То, что у нас гражданами становятся те, кто не владеет русским языком, кто не собирается его учить и открыто об этом заявляет! Это самая большая точка напряжения.

— Если в Калужской области сейчас 50 тыс. мигрантов, сколько из них, по вашим ощущениям, готовы адаптироваться и ассимилироваться в России, выучить русский язык?

— Трудно давать такую оценку. Социологические выкладки показывают, что около 10%, наверное. Если в обществе 10% мигрантов присутствует, то они готовы ассимилироваться и «раствориться». Если эта планка выше — 15%, 20% — это происходит сложнее. Нужно больше времени.

Если в классе из 30 человек трое мигрантов, через год они будут знать язык безупречно. Если в классе из 30 человек 15 мигрантов, то они через год ничему не научатся, а будут разговаривать на своём языке. Вот такая оценка.

— Сейчас Калужская область рискует перейти планку, после которой мигрантов «не переварит»?

У нас достаточно времени, чтобы принять решения, которые не позволят перейти эту планку.

У нас есть право ограничить виды деятельности для иностранной рабочей силы. И мы это сделали. Это общественное питание, общественный транспорт, розничная торговля. Прежде всего, эти сферах.

— Почему всегда ограничивают именно эти виды деятельности? Ощущение, что просто не хотят злить население — будто пусть эти люди работают, но где-нибудь «за кадром». Или это, наоборот, самая прибыльная отрасль, которую надо оставить «своим»?

— Это отрасли, в которых мы точно можем справиться своими силами. И мы не в том государстве, когда людей нужно друг от друга прятать. Нужно приглашать сюда людей и создавать условия, чтобы приезжали люди, близкие нам по культуре и по духу, чтобы не было агрессии со стороны местного населения, не возникала напряжённость, которая есть сегодня и которую мы все прекрасно чувствуем.

В сферах, которые мы ограничили, регион спокойно справится своими силами и силами приезжающих из соседних областей России.

— Вы имеете право ограничивать количество трудовых патентов, выданных на территории области?

— Да, и мы будем это делать. Сейчас у нас в регионе потребность в 25 тыс. человек. Столько рабочих мест занимают сейчас мигранты в Калужской области — это промышленность, стройка, жилищно-коммунальная сфера. А в прошлом году к нам приехали 32 тыс. человек. Был резкий скачок, и это больше, чем нужно региону.

— По статистике, которую нам озвучили, довольно большая доля многодетных семей-получателей социальной помощи — люди, которые приехали в РФ, получили гражданство, и уже здесь родили трёх-четырёх детей. С одной стороны, это наши граждане, а с другой стороны — это, как бы, граждане, которые вчера ещё ими не были. Мы не знаем, знают ли они русский язык, на каком языке они говорят дома. Более того, люди, которые приехали из Азии, рожают чаще, чем те, кто родились в Обнинске. Не происходит ли таким образом замещение населения?

— Давайте посмотрим на цифры. Бывшие граждане иностранных государств, получившие гражданство РФ за последние два года, получают, как и все россияне, пособие на детей от трёх до семи лет. За прошлый год в Калужской области такое пособие получили 28 тыс. человек. Из них бывших иностранных граждан — менее 1,5 тыс. человек.

Ведутся разговоры, что приезжие очень много рожают и мы в этом притоке якобы «исчезаем». Не секрет, что многодетных семей у них больше, это традиция. Но, по факту, более 3 тыс. многодетных семей у нас родили детей на территории Калужской области, из них дети мигрантов — 457 человек. Это соотношение показывает, что на сегодняшний день никакого «подавления» нет.

Но мы видим и параллельную тенденцию — рост количества людей, становящихся гражданами, но не разделяющих нашу культуру. Это самый больной вопрос. Не рост количества мигрантов, которые приезжают, которые работают на наших предприятиях. А рост количества людей, которые не хотят становится россиянами. И не просто не хотят и ничего не делают для этого, а открыто заявляют, что им это не нужно.

— Почему такой приток мигрантов случился именно в Калужской области? Людям просто нравится тут жить?

— Здесь богатый регион — посмотрите на среднюю зарплату, на количество предприятий, на уровень жизни в том же Обнинске. Конечно, это привлекает.

Ещё здесь строится достаточно жилья, жители переезжают, улучшают свои жилищные условия. И, на самом деле, многие сдают эти же квартиры мигрантам.

Сами мигранты недвижимость здесь практически не покупают, а снимают жильё. Это предмет нашего пристального внимания, потому что арендодатели получают доход, который не облагается налогами. Это люди, которые, например, могут пускать в свои квартиры неограниченное количество приезжих, а те в итоге создают проблемы соседям.

— Вы не опасаетесь, что, если ограничительные меры окажутся действенными, вскоре число мигрантов снизится настолько, что жители Калужской области скажут: «Нам не хватает курьеров, водителей... Пусть они и не говорили по-русски, зато было дешевле, было лучше»?

— Трудно предположить, что скажут люди через какое-то время. Вопрос, который точно стоит перед нами, это поиск баланса в объёме привлечения рабочей силы. Сегодня он непонятен и ограничен теми рамками, которые задаются промышленностью Калужской области.