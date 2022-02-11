Калужская область выходит из программы по переселению соотечественников из-за рубежа

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Калужская область выходит из программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников из-за рубежа.
Калужская область выходит из программы по переселению соотечественников из-за рубежа
  • Legion-Media

«Калужская область выходит из программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», — написал губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале.

Как сообщается, ранее он внепланово посетил многофункциональный миграционный центр в Боровском районе и пообщался с мигрантом, который не владеет русским, однако имеет сертификат о знании языка.

Шапша заявил, что с сегодняшнего дня все документы от мигрантов, которые по факту не знают русского, но предоставляют «липовые» сертификаты, будут направляться миграционным центром в органы внутренних дел для проверки.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров предложил предоставлять льготы соотечественникам, которые хотят вернуться на родину

По его словам, в 2021 году количество региональных программ по переселению уже превысило 80.

В декабре министр внутренних дел России Владимир Колокольцев провёл заседание Межведомственной комиссии по реализации Госпрограммы добровольного переселения соотечественников.

По его словам, за шесть месяцев было многое сделано в части совершенствования миграционного законодательства.

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