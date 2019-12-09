Колокольцев рассказал о работе по совершенствованию миграционного законодательства

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Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев провёл заседание Межведомственной комиссии по реализации Госпрограммы добровольного переселения соотечественников.
Колокольцев рассказал о работе по совершенствованию миграционного законодательства
  • РИА Новости

Как отметил глава ведомства, за последние полгода многое сделано в части совершенствования миграционного законодательства.

«Выполнен ряд значимых задач, определённых в Концепции государственной миграционной политики. Расширен перечень категорий граждан, имеющих право получить разрешение на временное проживание вне квоты. Вид на жительство в Российской Федерации приобрёл бессрочный характер», — говорится в сообщении на сайте МВД.

Кроме того, иностранцы, родители или дети которых являются гражданами России, а также с отличием окончившие российские вузы, теперь вправе подавать документы на выдачу вида на жительство, минуя процедуру оформления разрешения на временное проживание.

Требование к сроку трудовой деятельности в России для обращения с заявлением о получении гражданства для квалифицированных специалистов, востребованных отечественной экономикой, снижено с трёх лет до одного года.

«На сегодняшний день соотечественников принимают 76 субъектов, к началу будущего года их станет уже 80», — отметил Колокольцев.

В июне сообщалось, что в МВД России рассмотрели меры по совершенствованию миграционного законодательства.

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