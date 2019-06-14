В МВД России рассмотрели меры по совершенствованию миграционного законодательства

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В Москве под председательством главы МВД России Владимира Колокольцева прошло заседание межведомственной комиссии по реализации госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом.
В МВД России рассмотрели меры по совершенствованию миграционного законодательства
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте министерства.

Как заявил Колокольцев, программа по-прежнему востребована.

«Количество территорий, на которых она действует, ежегодно расширяется и уже охватывает 75 субъектов. В прошлом году переселилось около 108 тыс. человек, что на 19% больше запланированного», — сказал он.

Популярными остаются регионы Центрального, Сибирского, Приволжского и Уральского федеральных округов.

Участники заседания также обсудили меры по совершенствованию миграционного законодательства. Кроме того, была затронута реализация региональных программ переселения в Пермском крае и Сахалинской области.

Ранее Колокольцев выступил на заседании Объединённой коллегии МВД России и полиции Армении.

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