В МВД России рассмотрели меры по совершенствованию миграционного законодательства
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте министерства.
Как заявил Колокольцев, программа по-прежнему востребована.
«Количество территорий, на которых она действует, ежегодно расширяется и уже охватывает 75 субъектов. В прошлом году переселилось около 108 тыс. человек, что на 19% больше запланированного», — сказал он.
Популярными остаются регионы Центрального, Сибирского, Приволжского и Уральского федеральных округов.
Участники заседания также обсудили меры по совершенствованию миграционного законодательства. Кроме того, была затронута реализация региональных программ переселения в Пермском крае и Сахалинской области.
Ранее Колокольцев выступил на заседании Объединённой коллегии МВД России и полиции Армении.