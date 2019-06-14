В МВД России рассмотрели меры по совершенствованию миграционного законодательства

В Москве под председательством главы МВД России Владимира Колокольцева прошло заседание межведомственной комиссии по реализации госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом.

Об этом говорится на сайте министерства.

Как заявил Колокольцев, программа по-прежнему востребована.

«Количество территорий, на которых она действует, ежегодно расширяется и уже охватывает 75 субъектов. В прошлом году переселилось около 108 тыс. человек, что на 19% больше запланированного», — сказал он.

Популярными остаются регионы Центрального, Сибирского, Приволжского и Уральского федеральных округов.

Участники заседания также обсудили меры по совершенствованию миграционного законодательства. Кроме того, была затронута реализация региональных программ переселения в Пермском крае и Сахалинской области.

Ранее Колокольцев выступил на заседании Объединённой коллегии МВД России и полиции Армении.