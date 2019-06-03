Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев выступил на заседании Объединённой коллегии МВД России и полиции Армении, которое состоялось в Ереване. Об этом говорится в сообщении на сайте российского министерства.

«В нашем активе немало успешно проведённых совместных оперативно-профилактических операций, сотни задержанных преступников, находившихся в межгосударственном розыске», — заявил Колокольцев.

Он также отметил актуальность вопросов, обсуждаемых на заседании, в том числе тему незаконного оборота наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ.

Глава российского министерства напомнил, что межведомственное сотрудничество на этом направлении осуществляется не только на двусторонней основе, но и в многостороннем формате, в том числе в рамках СНГ, ШОС и ОДКБ.

Участники заседания также обсудили внедрение современных информационных технологий, совершенствование механизма обмена данными для повышения эффективности борьбы с преступностью.

Ранее сообщалось, что Колокольцев встретился с главой МВД Узбекистана Пулатом Бобожоновым в Ташкенте.