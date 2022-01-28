Лавров предложил давать льготы соотечественникам, которые хотят вернуться на родину

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Глава МИД России Сергей Лавров предложил предоставлять льготы соотечественникам, которые хотят вернуться на родину.
Лавров предложил давать льготы соотечественникам, которые хотят вернуться на родину
  • AP

«Соотечественники, которые хотят вернуться на родину... Здесь такая прелюдия: я, например, считаю, что в наших интересах… интересах всех стран СНГ — чтобы все граждане новых независимых государств оставались там, где они родились, где они прижились. Конечно, это требует устранения любых форм проявления дискриминации, и в идеале я бы предпочёл, чтобы русские жили спокойно и процветали в Казахстане и во всех других республиках бывшего Советского Союза. Ну, а тем, кто хочет переехать, — конечно, им нужно предоставлять максимальные льготные условия для этого», —  сказал Лавров в интервью четырём российским радиостанциям — «Спутник», «Эхо Москвы», «Говорит Москва» и «Комсомольская правда».

По его словам, в 2021 году количество региональных программ по переселению уже превысило 80.

В конце декабря президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект «О гражданстве Российской Федерации». Документ опубликован в электронной базе ведомства. 

Положения документа ориентированы на предоставление российского гражданства лицам, которые проживают в России, а также способны «органично включиться в систему позитивных социальных связей и стать полноценными членами российского общества».

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