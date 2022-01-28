Лавров предложил давать льготы соотечественникам, которые хотят вернуться на родину

Глава МИД России Сергей Лавров предложил предоставлять льготы соотечественникам, которые хотят вернуться на родину.

«Соотечественники, которые хотят вернуться на родину... Здесь такая прелюдия: я, например, считаю, что в наших интересах… интересах всех стран СНГ — чтобы все граждане новых независимых государств оставались там, где они родились, где они прижились. Конечно, это требует устранения любых форм проявления дискриминации, и в идеале я бы предпочёл, чтобы русские жили спокойно и процветали в Казахстане и во всех других республиках бывшего Советского Союза. Ну, а тем, кто хочет переехать, — конечно, им нужно предоставлять максимальные льготные условия для этого», — сказал Лавров в интервью четырём российским радиостанциям — «Спутник», «Эхо Москвы», «Говорит Москва» и «Комсомольская правда».

По его словам, в 2021 году количество региональных программ по переселению уже превысило 80.

В конце декабря президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект «О гражданстве Российской Федерации». Документ опубликован в электронной базе ведомства.

Положения документа ориентированы на предоставление российского гражданства лицам, которые проживают в России, а также способны «органично включиться в систему позитивных социальных связей и стать полноценными членами российского общества».