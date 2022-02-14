Приехали остаться навсегда: почему в Калужской области хотят ограничить миграционный приток
- RT
В минувшую пятницу губернатор Калужской области Владислав Шапша объявил о выходе региона из программы переселения соотечественников, проживающих за рубежом. Также он сообщил о введении запрета на привлечение гастарбайтеров для работы в сфере общественного питания, транспорта и в розничной торговле.
По словам Шапши, в области будет существенно ограничен наём на основании выдаваемых мигрантам патентов на работу, а сдачу экзаменов на знание русского языка иностранцами поставят на особый контроль.
Одновременно губернатор выложил в своём Instagam-аккаунте видео внепланового посещения миграционного центра в Боровском районе, во время которого он тщетно попытался найти среди гастарбайтеров, получающих трудовые патенты, хотя бы одного говорящего по-русски.
Впрочем, главным поводом для ужесточения миграционной политики послужила не внеплановая проверка, а многочисленные скандалы с гастарбайтерами, которые уже несколько месяцев сотрясают область.
Так, 1 октября 2021 года в городе Балабаново Калужской области трое мигрантов из Средней Азии решили погреться у «костра», который почему-то горит на центральной площади. Местную школьницу, попытавшуюся объяснить, что это Вечный огонь, послали матом.
16 декабря 2021 года в другом городе Калужской области, Ермолино, в результате конфликта с гастарбайтерами местный подросток получил ножевое ранение.
В январе 2022 года — новый скандал в Калужской области, теперь в Обнинске. Родители ученицы четвёртого класса пожаловались на сексуальные преследования со стороны трёх сыновей приезжих. Как описывали тогда местные паблики, школьные хулиганы «группой зажимали и лапали».
После последнего скандала Обнинск в Telegram-каналах и соцсетях стали называть «захваченным мигрантами»: якобы приезжие из южных стран составляют уже около 30% жителей. Хотя ещё четыре года назад Калужскую область даже называли «воротами в Россию».
RT попытался разобраться, как и почему закрылись «ворота для мигрантов» в Калужской области.
Без языка и по семь человек в комнате
В XXI веке не имеющая залежей нефти или золота Калужская область неожиданно вырвалась в лидеры экономического роста. Появился термин «калужское экономическое чудо». Близость к столице вкупе с не самым загруженным Киевским шоссе и регулярными электричками Киевской железной дороги сделали область привлекательной как для жителей, так и для работодателей. В регион пришли инвесторы: открылись заводы Volkswagen, Samsung, Nestle и другие. Одновременно начался бум жилищного строительства. При этом и жить, и производить большинство предпочли всё же поближе к Москве — основные производственные кластеры появились рядом с Обнинском, а не с Калугой.
В сам же город устремились и переселенцы из более отдалённых регионов России, и гастарбайтеры. Потому и концентрация мигрантов в Обнинске выше.
- Артём Майнас
- RT
«Едем в общаги на проспекте Маркса и улице Энгельса — вот где прям фронт соприкосновения народов и культур», — проводит нам экскурсию по Обнинску местный общественный деятель Артём Майнас.
Когда-то здесь были общежития семейного типа. На этаже 18 комнат по 11 кв. м. Кухня и удобства — в общем коридоре. Сегодня это уже постоянное жильё — комнаты проданы тем, кто может себе позволить лишь такую недвижимость. Стоимость комнаты — около 1 млн руб. Большинство владельцев эти комнаты сдают. Вот если где снимать интерьеры гетто, так в этих пятиэтажках — грязно, мрачно.
- RT
Все стены от входа в дом до чердака плотно исписаны разной витиеватой похабщиной.
«Ещё полгода назад на моём этаже жили только россияне, — рассказывает одна из коренных обитательниц общаги Ольга Ярославцева. — А сейчас, кроме меня, всего в двух комнатах остались. В остальных гости из Средней Азии».
По словам Ольги, в каждой комнате сейчас живут по несколько человек.
- RT
Мы решили пройтись по соседям, но дома застали немногих: несмотря на субботу, почти все где-то трудятся. Одну дверь открыла молодая женщина. По-русски не говорит вообще. Разве что смогла назвать своё имя и имя полуторогодовалой дочки. Она из Узбекистана.
В другой комнате открыл молодой парень. Он уже более-менее смог объясниться — по крайней мере понимал задаваемые вопросы. Тоже из Узбекистана. Приехал без семьи. Работает на заводе Samsung сборщиком на конвейере. По словам Ольги, в его комнате живут всемером. Почти все встреченные нами мигранты по-русски говорили очень плохо.
- RT
Ольга говорит, что жить стало страшно. Описывает конфликты с поселившейся этажом выше агрессивной среднеазиатской молодёжью. Угрозы порезать. Показывает дверь на этаж с выломанным замком — последствия пьяного дебоша гостей из мусульманских стран. Её славянские соседи рассказывают о периодических драках прямо перед подъездом.
Впрочем, хулиганят тут явно не только гастарбайтеры — стены-то исписаны отнюдь не на узбекском или таджикском.
- RT
Из окна общежития на соседней улице Энгельса нам в окно машут дети. Поднимаемся. Отец семейства на работе. Дома мать с детьми. Четырьмя. По-русски говорит отлично. И дети говорят. Из Таджикистана. Приехали с целью остаться навсегда. Пока оформляют разрешение на временное проживание (РВП), а по прошествии положенного срока подадут на гражданство.
- RT
Едва мы уехали, как пришло сообщение от Артёма Майнаса: на Маркса, 52 полицейский рейд. К моменту нашего возвращения полиция уже набила целый автобус задержанными. Через окно наш оператор разглядел и парня из Samsung.
Как потом объяснили в администрации Обнинска, это было плановое мероприятие. Задержаны 53 иностранца. 32 из них оказались нарушителями миграционного законодательства — будут депортированы. У пяти оказались липовые регистрации по месту пребывания.
А мы уже граждане!
Основной общественный транспорт Обнинска — маршрутки. Едем на стоянку маршруток на вокзальную площадь — узнать, что будут делать водители, когда начнёт действовать запрет губернатора на работу в общественном транспорте.
- RT
«А я гражданин России, — засмеялся первый же водитель с ярко выраженной среднеазиатской внешностью. — Уже лет десять как. У меня уже дети выросли — сын в Москве в университете учится».
По его словам, почти все его коллеги на площади хоть и выходцы из Средней Азии, но уже не мигранты, а россияне. Мы не поверили.
«Он прав, — подтвердил президент Обнинской торгово-промышленной палаты Вячеслав Наруков. — Мигранты составляют всего 3% занятых в городском транспорте».
- Вячеслав Наруков
- RT
Вместе с Наруковым мы едем посмотреть новые кварталы города, заселённые и строящиеся. Стройки — самые гастарбайтерские места. Заходим на первую встреченную нами стройплощадку. Из бытовки выходит человек славянской внешности, представляется Василием.
«Наверное, вы мастер или бригадир», — спрашиваю его. «Не, я монтажник», — машет рукой Василий. Оказалось, именно на этом объекте все рабочие из Брянской области. Случайность, конечно.
Показывая нам обнинский промышленный кластер, включающий крупное фармацевтическое производство, кол-центр известного банка и многое другое, Наруков замечает, что здесь занят довольно квалифицированный персонал — мигрантов нет.
Если говорить именно о предприятиях Обнинска, то, помимо строек, мигранты заняты на пищевых производствах. А в основном живущие в Обнинске гастарбайтеры ездят работать в соседний Боровский район: в Ермолино, Балабаново, Ворсино.
Не знают нашу культуру
Говорят, что на фоне последних скандалов, рейдов и прочих «бесед с предводителями диаспор» мигранты стараются вести себя тихо и на улицах лишний раз не появляться. «А обычно тут такое творится! И тут, и в Балабаново», — рассказала мне пожилая женщина в Ермолино.
Действительно, в посёлке тихо. Перед местным домом культуры прогуливаются пенсионеры. Один из них оказывается дядей порезанного в прошлом году парня.
«Да, это узбеки были, — подтверждает он. — Не, не ровесники — заметно постарше». Тут же начинаются рассуждения, «зачем их вообще пускать». «А знаете, — неожиданно выдаёт дядя порезанного. — Они ж всё же работают. Вкалывают. Не то, что наши…»
- RT
Едем в соседнее Балабаново. Здесь вечером пятницы, субботы и воскресенья улицы патрулируют дружинники. Нет, это не «отряды самообороны» — обычная добровольная народная дружина (ДНД), перекочевавшая с советских времен. В Москве людей в жилетах и с повязками я не видел никогда. А здесь действительно ходят.
Вместе с командиром ДНД Балабаново Александром Исайковым и ещё двумя дружинниками доходим от ЗАГСа до площади с Вечным огнём. Сам огонь уже даже огорожен, чтобы не подойти вплотную.
- Александр Исайков
- RT
По словам Исайкова, проблема в том, что вновь приезжающая из Средней Азии на заработки молодёжь вообще не знакома с нашей культурой. Многие просто не знают, что такое Вечный огонь. И случаи, когда «греются у костра», происходят периодически.
У иных от кажущейся по сравнению с родиной вседозволенностью буквально срывает крышу. Распивают алкоголь на улице. Дерутся друг с другом. «Вот прямо на этой площади у Вечного огня была массовая драка», — рассказывают мне.
В Балабаново замечают, что, несмотря на наличие производств рядом с домом, многие местные жители ездят на работу в Москву. Виной этому в том числе и мигранты. «Они соглашаются за те же деньги работать не восемь, а двенадцать часов в день», — поясняют местные.
Время посчитать эффективность
Как рассказала RT мэр Обнинска Татьяна Леонова, в городе сегодня проживает около 120 тыс. человек. А вместе с Боровском, Балабаново, Ермолино и др., образующими так называемую Северную агломерацию, — около 300 тысяч. На всю эту агломерацию зарегистрировано лишь 15 тыс. иностранцев. Даже если львиная доля из них предпочитает жить в Обнинске, это всё равно далеко не озвученные в СМИ 30%.
- Татьяна Леонова
- RT
Всего же в Калужской области, по словам губернатора Владислава Шапши, около 50 тыс. иностранцев на почти 1 млн жителей. То есть, 5%. Соотношение, сопоставимое с Москвой и Санкт-Петербургом, но не критичное.
Другое дело, если прибавить сюда тех, кто получил гражданство в последние годы — с паспортом, или без паспорта, а в глазах местного населения они всё равно мигранты. И вот вместе с ними расклад может получиться иной.
«В Обнинске учатся более 15,5 тыс. детей, — рассказала RT Татьяна Волнистова, начальник Управления общего образования города. 2099 детей с неродным русским языком, из них 1322 ребенка — граждане РФ. Получается, более 13% детей, для которых русский не родной».
В последнее время портрет гастарбайтера изменился. Раньше приезжал один мужчина, который высылал зарплату жене и детям. Сегодня всё чаще семью берут с собой. Школа это замечает первой.
- Татьяна Волнистова
- RT
По словам Татьяны Волнистовой, приток детей иностранцев за последние четыре года заметно вырос.
По данным члена Совета по правам человека при Президенте РФ Марины Ахмедовой, существенную долю получающих детские пособия в Калужской области составили новые граждане. В частности, соответствии с законом Калужской области «О ежемесячной денежной выплате при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет» установлена ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка (и последующих детей). Ее размер — 11 тысяч 550 рублей. В 2021 году ее выплатили 795 семьям на 862 детей. Из них 60% стали гражданами РФ с 2019 по 2021 год.
Миграционный поток растёт. При этом, в семьях приезжих из Средней Азии по трое-четверо детей. С одной стороны, гастарбайтеры работают на подъем экономики России. Но с другой, создают затраты на администрирование, контроль. Создают нагрузку на социальную сферу — то же бесплатное образование их детей.
«Бизнес видит доходы от гастарбайтеров, а муниципалитет – только расходную, — комментирует Татьяна Леонова. — И иностранная рабочая сила муниципалитету обходится дорого. Результирующую же экономическую эффективность привлечения мигрантов никто не считал. Вот как раз сейчас время подумать и посчитать».
Пока же, как рассказал RT Владислав Шапша, миграционный поток в области будет сокращен: число выдаваемых патентов (разрешений на работу) приведут в соответствие с заявками от предприятий. То есть патент для свободного трудоустройства больше выдавать не будут.
И буквально как подтверждение того, что проблема действительно имеет место: прямо перед нашим отъездом в Москву в воскресенье, 13 февраля, в Обнинске снова произошла драка массовая мигрантов. Как раз на проспекте Маркса.