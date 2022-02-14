Приехали остаться навсегда: почему в Калужской области хотят ограничить миграционный приток

Калужские власти объявили об ужесточении миграционной политики. Регион выйдет из программы переселения соотечественников, а мигрантам будет запрещено работать в сфере общественного питания, транспорта и в розничной торговле. RT побывал в Калужской области и попытался выяснить, сумеет ли регион прожить без гастарбайтеров.

В минувшую пятницу губернатор Калужской области Владислав Шапша объявил о выходе региона из программы переселения соотечественников, проживающих за рубежом. Также он сообщил о введении запрета на привлечение гастарбайтеров для работы в сфере общественного питания, транспорта и в розничной торговле.

По словам Шапши, в области будет существенно ограничен наём на основании выдаваемых мигрантам патентов на работу, а сдачу экзаменов на знание русского языка иностранцами поставят на особый контроль.

Одновременно губернатор выложил в своём Instagam-аккаунте видео внепланового посещения миграционного центра в Боровском районе, во время которого он тщетно попытался найти среди гастарбайтеров, получающих трудовые патенты, хотя бы одного говорящего по-русски.

Впрочем, главным поводом для ужесточения миграционной политики послужила не внеплановая проверка, а многочисленные скандалы с гастарбайтерами, которые уже несколько месяцев сотрясают область.

Так, 1 октября 2021 года в городе Балабаново Калужской области трое мигрантов из Средней Азии решили погреться у «костра», который почему-то горит на центральной площади. Местную школьницу, попытавшуюся объяснить, что это Вечный огонь, послали матом.

16 декабря 2021 года в другом городе Калужской области, Ермолино, в результате конфликта с гастарбайтерами местный подросток получил ножевое ранение.

В январе 2022 года — новый скандал в Калужской области, теперь в Обнинске. Родители ученицы четвёртого класса пожаловались на сексуальные преследования со стороны трёх сыновей приезжих. Как описывали тогда местные паблики, школьные хулиганы «группой зажимали и лапали».

После последнего скандала Обнинск в Telegram-каналах и соцсетях стали называть «захваченным мигрантами»: якобы приезжие из южных стран составляют уже около 30% жителей. Хотя ещё четыре года назад Калужскую область даже называли «воротами в Россию».

RT попытался разобраться, как и почему закрылись «ворота для мигрантов» в Калужской области.

Без языка и по семь человек в комнате

В XXI веке не имеющая залежей нефти или золота Калужская область неожиданно вырвалась в лидеры экономического роста. Появился термин «калужское экономическое чудо». Близость к столице вкупе с не самым загруженным Киевским шоссе и регулярными электричками Киевской железной дороги сделали область привлекательной как для жителей, так и для работодателей. В регион пришли инвесторы: открылись заводы Volkswagen, Samsung, Nestle и другие. Одновременно начался бум жилищного строительства. При этом и жить, и производить большинство предпочли всё же поближе к Москве — основные производственные кластеры появились рядом с Обнинском, а не с Калугой.

В сам же город устремились и переселенцы из более отдалённых регионов России, и гастарбайтеры. Потому и концентрация мигрантов в Обнинске выше.

Артём Майнас

RT

«Едем в общаги на проспекте Маркса и улице Энгельса — вот где прям фронт соприкосновения народов и культур», — проводит нам экскурсию по Обнинску местный общественный деятель Артём Майнас.

Когда-то здесь были общежития семейного типа. На этаже 18 комнат по 11 кв. м. Кухня и удобства — в общем коридоре. Сегодня это уже постоянное жильё — комнаты проданы тем, кто может себе позволить лишь такую недвижимость. Стоимость комнаты — около 1 млн руб. Большинство владельцев эти комнаты сдают. Вот если где снимать интерьеры гетто, так в этих пятиэтажках — грязно, мрачно.

RT

Все стены от входа в дом до чердака плотно исписаны разной витиеватой похабщиной.

«Ещё полгода назад на моём этаже жили только россияне, — рассказывает одна из коренных обитательниц общаги Ольга Ярославцева. — А сейчас, кроме меня, всего в двух комнатах остались. В остальных гости из Средней Азии».

По словам Ольги, в каждой комнате сейчас живут по несколько человек.

RT

Мы решили пройтись по соседям, но дома застали немногих: несмотря на субботу, почти все где-то трудятся. Одну дверь открыла молодая женщина. По-русски не говорит вообще. Разве что смогла назвать своё имя и имя полуторогодовалой дочки. Она из Узбекистана.

В другой комнате открыл молодой парень. Он уже более-менее смог объясниться — по крайней мере понимал задаваемые вопросы. Тоже из Узбекистана. Приехал без семьи. Работает на заводе Samsung сборщиком на конвейере. По словам Ольги, в его комнате живут всемером. Почти все встреченные нами мигранты по-русски говорили очень плохо.

RT

Ольга говорит, что жить стало страшно. Описывает конфликты с поселившейся этажом выше агрессивной среднеазиатской молодёжью. Угрозы порезать. Показывает дверь на этаж с выломанным замком — последствия пьяного дебоша гостей из мусульманских стран. Её славянские соседи рассказывают о периодических драках прямо перед подъездом.

Впрочем, хулиганят тут явно не только гастарбайтеры — стены-то исписаны отнюдь не на узбекском или таджикском.

RT

Из окна общежития на соседней улице Энгельса нам в окно машут дети. Поднимаемся. Отец семейства на работе. Дома мать с детьми. Четырьмя. По-русски говорит отлично. И дети говорят. Из Таджикистана. Приехали с целью остаться навсегда. Пока оформляют разрешение на временное проживание (РВП), а по прошествии положенного срока подадут на гражданство.

RT

Едва мы уехали, как пришло сообщение от Артёма Майнаса: на Маркса, 52 полицейский рейд. К моменту нашего возвращения полиция уже набила целый автобус задержанными. Через окно наш оператор разглядел и парня из Samsung.

Как потом объяснили в администрации Обнинска, это было плановое мероприятие. Задержаны 53 иностранца. 32 из них оказались нарушителями миграционного законодательства — будут депортированы. У пяти оказались липовые регистрации по месту пребывания.

А мы уже граждане!

Основной общественный транспорт Обнинска — маршрутки. Едем на стоянку маршруток на вокзальную площадь — узнать, что будут делать водители, когда начнёт действовать запрет губернатора на работу в общественном транспорте.

RT

«А я гражданин России, — засмеялся первый же водитель с ярко выраженной среднеазиатской внешностью. — Уже лет десять как. У меня уже дети выросли — сын в Москве в университете учится».

По его словам, почти все его коллеги на площади хоть и выходцы из Средней Азии, но уже не мигранты, а россияне. Мы не поверили.

«Он прав, — подтвердил президент Обнинской торгово-промышленной палаты Вячеслав Наруков. — Мигранты составляют всего 3% занятых в городском транспорте».

Вячеслав Наруков

RT

Вместе с Наруковым мы едем посмотреть новые кварталы города, заселённые и строящиеся. Стройки — самые гастарбайтерские места. Заходим на первую встреченную нами стройплощадку. Из бытовки выходит человек славянской внешности, представляется Василием.

«Наверное, вы мастер или бригадир», — спрашиваю его. «Не, я монтажник», — машет рукой Василий. Оказалось, именно на этом объекте все рабочие из Брянской области. Случайность, конечно.

Показывая нам обнинский промышленный кластер, включающий крупное фармацевтическое производство, кол-центр известного банка и многое другое, Наруков замечает, что здесь занят довольно квалифицированный персонал — мигрантов нет.

Если говорить именно о предприятиях Обнинска, то, помимо строек, мигранты заняты на пищевых производствах. А в основном живущие в Обнинске гастарбайтеры ездят работать в соседний Боровский район: в Ермолино, Балабаново, Ворсино.

Не знают нашу культуру

Говорят, что на фоне последних скандалов, рейдов и прочих «бесед с предводителями диаспор» мигранты стараются вести себя тихо и на улицах лишний раз не появляться. «А обычно тут такое творится! И тут, и в Балабаново», — рассказала мне пожилая женщина в Ермолино.

Действительно, в посёлке тихо. Перед местным домом культуры прогуливаются пенсионеры. Один из них оказывается дядей порезанного в прошлом году парня.

«Да, это узбеки были, — подтверждает он. — Не, не ровесники — заметно постарше». Тут же начинаются рассуждения, «зачем их вообще пускать». «А знаете, — неожиданно выдаёт дядя порезанного. — Они ж всё же работают. Вкалывают. Не то, что наши…»

RT

Едем в соседнее Балабаново. Здесь вечером пятницы, субботы и воскресенья улицы патрулируют дружинники. Нет, это не «отряды самообороны» — обычная добровольная народная дружина (ДНД), перекочевавшая с советских времен. В Москве людей в жилетах и с повязками я не видел никогда. А здесь действительно ходят.

Вместе с командиром ДНД Балабаново Александром Исайковым и ещё двумя дружинниками доходим от ЗАГСа до площади с Вечным огнём. Сам огонь уже даже огорожен, чтобы не подойти вплотную.

Александр Исайков

RT

По словам Исайкова, проблема в том, что вновь приезжающая из Средней Азии на заработки молодёжь вообще не знакома с нашей культурой. Многие просто не знают, что такое Вечный огонь. И случаи, когда «греются у костра», происходят периодически.

У иных от кажущейся по сравнению с родиной вседозволенностью буквально срывает крышу. Распивают алкоголь на улице. Дерутся друг с другом. «Вот прямо на этой площади у Вечного огня была массовая драка», — рассказывают мне.

В Балабаново замечают, что, несмотря на наличие производств рядом с домом, многие местные жители ездят на работу в Москву. Виной этому в том числе и мигранты. «Они соглашаются за те же деньги работать не восемь, а двенадцать часов в день», — поясняют местные.

Время посчитать эффективность

Как рассказала RT мэр Обнинска Татьяна Леонова, в городе сегодня проживает около 120 тыс. человек. А вместе с Боровском, Балабаново, Ермолино и др., образующими так называемую Северную агломерацию, — около 300 тысяч. На всю эту агломерацию зарегистрировано лишь 15 тыс. иностранцев. Даже если львиная доля из них предпочитает жить в Обнинске, это всё равно далеко не озвученные в СМИ 30%.

Татьяна Леонова

RT

Всего же в Калужской области, по словам губернатора Владислава Шапши, около 50 тыс. иностранцев на почти 1 млн жителей. То есть, 5%. Соотношение, сопоставимое с Москвой и Санкт-Петербургом, но не критичное.

Другое дело, если прибавить сюда тех, кто получил гражданство в последние годы — с паспортом, или без паспорта, а в глазах местного населения они всё равно мигранты. И вот вместе с ними расклад может получиться иной.

«В Обнинске учатся более 15,5 тыс. детей, — рассказала RT Татьяна Волнистова, начальник Управления общего образования города. 2099 детей с неродным русским языком, из них 1322 ребенка — граждане РФ. Получается, более 13% детей, для которых русский не родной».

В последнее время портрет гастарбайтера изменился. Раньше приезжал один мужчина, который высылал зарплату жене и детям. Сегодня всё чаще семью берут с собой. Школа это замечает первой.

Татьяна Волнистова

RT

По словам Татьяны Волнистовой, приток детей иностранцев за последние четыре года заметно вырос.

По данным члена Совета по правам человека при Президенте РФ Марины Ахмедовой, существенную долю получающих детские пособия в Калужской области составили новые граждане. В частности, соответствии с законом Калужской области «О ежемесячной денежной выплате при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет» установлена ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка (и последующих детей). Ее размер — 11 тысяч 550 рублей. В 2021 году ее выплатили 795 семьям на 862 детей. Из них 60% стали гражданами РФ с 2019 по 2021 год.

Миграционный поток растёт. При этом, в семьях приезжих из Средней Азии по трое-четверо детей. С одной стороны, гастарбайтеры работают на подъем экономики России. Но с другой, создают затраты на администрирование, контроль. Создают нагрузку на социальную сферу — то же бесплатное образование их детей.

«Бизнес видит доходы от гастарбайтеров, а муниципалитет – только расходную, — комментирует Татьяна Леонова. — И иностранная рабочая сила муниципалитету обходится дорого. Результирующую же экономическую эффективность привлечения мигрантов никто не считал. Вот как раз сейчас время подумать и посчитать».

Пока же, как рассказал RT Владислав Шапша, миграционный поток в области будет сокращен: число выдаваемых патентов (разрешений на работу) приведут в соответствие с заявками от предприятий. То есть патент для свободного трудоустройства больше выдавать не будут.

И буквально как подтверждение того, что проблема действительно имеет место: прямо перед нашим отъездом в Москву в воскресенье, 13 февраля, в Обнинске снова произошла драка массовая мигрантов. Как раз на проспекте Маркса.