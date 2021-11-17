«Здание построено неправильно»: после драки в Новых Ватутинках жители Троицка вспомнили о мечети

После происшествия в Новых Ватутинках, когда четверо уроженцев одного из государств Закавказья напали на мужчину с ребёнком, в Новой Москве прошёл народный сход. А неделю спустя в новостных Telegram-каналах распространили информацию об итогах схода: якобы по требованию жителей власть озаботилась закрытием и даже сносом неофициальной мечети, построенной на территории СНТ в городе Троицке. Специальный корреспондент RT съездил на место и выяснил, что проблема действительно существует, но как её решить, никто не знает.

«В городе Троицке (Новая Москва) прошёл народный сход, на который пришло около сотни крепких мужчин. Потребовали навести порядок на улицах. Если ситуация не изменится к лучшему, люди будут вынуждены организовывать отряды самообороны. Одним из поводов к собранию жителей стала ситуация с мечетью «Абу Бакр», действующей в частном доме на окраине города напротив ТЦ «Троицк», — подобные сообщения разошлись в Telegram-каналах 14 ноября.

«Ситуацию» в Троицке сравнивали с соседним поселением Сосенское, «где силовики годами не могли навести порядок с растущей преступностью мигрантов и начали активно действовать лишь после того, как жители аналогичным образом самоорганизовались».

Якобы в Троицке народное терпение лопнуло 5 ноября, когда «много людей шло в мечеть, переходило дорогу, осложняя движение машин, полиция на это не реагировала, администрация города — тоже».

В городских пабликах даже сообщалось, что после народного схода «здание признано как объект самовольного строительства, хозяевам выдали предписание о сносе».

Нет полномочий по сносу

Инициатором народного схода и его организатором выступил руководитель «Команды служения «За Отечество» Иван Отраковский, который сам живёт на другом конце Москвы.

«Мы сначала собрались в Новых Ватутинках, — рассказал Иван Отраковский в интервью RT. — Туда подъехали полицейские с автозаками. Договорились, чтобы не было столкновений. Нам предоставили площадку для общения в УВД ТиНАО в городе Троицке, куда мы все и выехали. Провели переговоры в кабинете начальника УВД округа. Требования: наведение порядка в округе. Это проверка домов, квартир — выявлять мигрантов без документов. И договорились о взаимодействии нашей общественной организации с окружным УВД — работе по обращению граждан за защитой. Там нехватка полицейских — один экипаж на огромную территорию, который добирается на вызов за два часа. Обещали, что эту проблему решат, наберут кадры».

Мечеть, по словам Отраковского, во время переговоров в УВД вообще не упоминалась. Хотя вопросы к её работе у местных имеются.

«По моим сведениям, хозяин участка в СНТ этот молельный дом не согласовал. Сейчас окружная комиссия при префектуре ТиНАО будет решать дальнейшую судьбу этого строения, — рассказала RT муниципальный депутат городского округа Троицк Юлия Шарова. — Жители Троицка действительно жаловались. После драки в Новых Ватутинках все были взволнованы очень. Вдруг и у нас такое может произойти. И были видеокадры, и я наблюдала, что по дороге в СНТ в определённый праздник идёт очень много людей. И это тоже не очень понравилось жителям Троицка».

По словам главы городского округа Троицк Владимира Дудочкина, местные жители уже насколько лет выступают против религиозных собраний на территории СНТ.

«У властей Троицка нет полномочий по сносу незаконных объектов. Есть инспекция по недвижимости в ДГИ. Но есть позиция, что дом в садовом товариществе нельзя использовать для религиозных обрядов на постоянной основе. Это никак не связано с дракой. Процесс идёт не меньше двух лет. Инспекция планирует обратиться в суд о сносе незаконного строения, и опять же, насколько мне известно, это связано с тем, что здание построено неправильно и не соответствует градостроительным нормам. Все садоводы и владельцы близлежащих участков жаловались. Кроме того, по пятницам там образуется сложная дорожная обстановка», — объяснил Дудочкин.

RT направил запрос в префектуру ТиНАО, в котором попросил прояснить ситуацию с молельным домом в СНТ. На момент сдачи материала ответа не было.

Зарегистрировано в Яндексе

Если начать вводить в навигаторе «мечеть Троицк», то сервис тут же идентифицирует её как «мечеть «Абу Бакр» и выдаёт адрес. Здание, к которому приводит приложение, находится в СНТ «Ветеран-2» — прямо при въезде напротив ТЦ «Троицк».

RT

Однако огромная невзрачная коробка, обшитая снаружи плитами с надписями «Пеноплекс», представлению о культовом религиозном сооружении никак не соответствует.

«Подскажите, пожалуйста, а где у вас тут мечеть?» — интересуюсь я у выходящего из ворот СНТ благообразного гражданина.

«Ну вам-то, вам-то, славянину, она зачем?!» — буквально кричит он.

Навигатор не обманул — «мечетью «Абу Бакр» оказалось то самое здание. Точнее, было ещё около полугода назад. Об этом рассказал сам владелец — молодой человек с рыжей бородой, представившийся Шамилем. Несколько лет назад переехал сюда из Дагестана, построил это здание. Некоторое время предоставлял его под молельный дом, а сейчас живёт сам со своей семьёй. Религиозный же объект переехал через два дома на той же улице в СНТ.

Новый дом немного поаккуратнее, но в целом такой же — трёхэтажная коробка без изысков. В стене, которая смотрит на дорогу, одна над другой три двери: на первом, втором и третьем этажах. Подниматься — по приваренной к стене наружной металлической лестнице.

молельный дом в Троицке

RT

Внутри действительно уже как в мечети — огромный, застеленный ковровым покрытием зал, стойка с микрофоном, ящики для пожертвований. И такие залы на всех трёх этажах. Кое-где ещё продолжаются отделочные работы. Во дворе, как я понял, ещё достраиваются места для омовения ног.

Владелец здания «мечети» Ибрагим Гитинов уверяет, что его постройка абсолютно законна: он купил два соседних участка и объединил их — получил новый кадастровый паспорт. И для нового большого участка такой трёхэтажный дом общей площадью в 480 кв. м допустим.

По словам Гитинова, никакие проверяющие в последние дни к нему не приходили — о проверке «инспекции по недвижимости» ему ничего неизвестно.

Гитинов с 2018 года — председатель зарегистрированной в 2015 году Местной религиозной организации — Общество мусульман (МРООМ) «Наука и Вера» (юридический адрес в поселении Сосенское). Формально никакого молельного дома не существует — есть частный дом, в котором гражданин принимает по пятницам гостей для совместного намаза с участием имама. Число гостей законодательством РФ не регламентируется.

«Префектура место не выделяет»

Имам МРООМ «Наука и Вера» Умар Алиев — вполне современный молодой человек. Живёт со своей семьёй в многоэтажном доме там же, в Троицке — переехал из Махачкалы в 2017 году.

Имам Умар Алиев

RT

«Сейчас мы подали документы: хотим юридически оформить, зарегистрировать в этом здании молельный дом, — рассказывает RT Умар Алиев. — Мы писали в префектуру, просили, чтоб нам выделили отдельный участок для молельного дома. Нам отвечают, что свободных земель в Новой Москве нет. Мы всё понимаем — земля стоит дорого. Но людям же надо где-то молиться. По пятницам положено приходить на совместный намаз — это обязанность мусульманина. Ближайшая мечеть — на Поклонной горе. Отсюда невозможно ездить».

Принципиальное отличие мечети от молельного дома — наличие минарета и акустических установок для призыва на молитву. Также при мечети должны быть парковки.

Поэтому, по словам Алиева, зарегистрировать именно мечеть в Москве практически нереально: официальных мечетей в столице всего три, а молельных домов — около 13.

А вот зарегистрироваться в Яндексе куда проще. Когда с 2018 по 2021 год арендовали дом Шамиля, кто-то сообщил в Яндекс, что по этому адресу находится мечеть «Абу Бакр». Умар Алиев на прошлой неделе уже звонил Шамилю, попросил, чтоб изменили сведения — судя по всему, это может сделать только тот, кто их подавал в Яндекс.

«На территории Новой Москвы много мусульман. Православный человек может пойти в церковь шаговой доступности — очень удобно. Численность мусульман, конечно, несопоставимо ниже. Но в Новой Москве ничего нет. Говорили, что в районе Коммунарки какой-то участок выделят. Но этот разговор отложили на 2031 год», — рассказывает Алиев.

По словам имама, никаких конфликтов ни с соседями, ни с властью из-за нынешнего молельного дома не возникает. «А то, что в соцсетях пишут, что снесут, — бред, ерунда какая-то, — замечает Алиев. — Сегодня в Instagram у кого-то увидел пост о том, что нас ликвидируют, — написал ему, попросил удалить. Он удалил. А есть городской паблик «Троицк Сити» — сколько ни писал их админу, не отвечает».

Жить в новой реальности

Чтобы выяснить отношение самих жителей СНТ, достаточно было недолго постоять у выезда.

«Ну рассказывайте о своих проблемах», — я обратился к женщине, выгружающей из тачки мусор в стоящий рядом контейнер.

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«Да вот, дороги в СНТ у нас разбиты, — она кивнула на асфальт в рытвинах. — И мусор одно время не вывозился. Но сейчас вывозят. Мечеть? Не, она нам не мешает». Как я понял, с купившими дома выходцами из Дагестана отношения вполне добрососедские.

«Понятно, что мы не в восторге от того, что тут по пятницам толпа народу приходит, в ворота въехать невозможно, пробка на улице, — прокомментировал проходящий мужчина. — Но кроме этих неудобств — никаких претензий. В остальные дни тишина. Отношения у нас нормальные. Они же тоже стараются с соседями дружить. И не создавать нам лишних проблем. Даже плюсы есть: дорогу кое-где сами подремонтировали. Да и наши бабушки, из тех, что у церкви милостыню просят, теперь по пятницам тут стоят».

Собственно, пробка по вечерам в пятницу — единственная проблема.

«Там молельня рассчитана на 1500 человек, — рассказал другой житель. — Не думаю, что всё заполняется, но несколько сотен приходят. Они (члены общины. — RT) арендовали вон напротив, у ТЦ «Троицкий», парковку для своих, но её, понятно, на всех не хватает. Машины паркуются вдоль улицы иногда до Калужского шоссе. И пешим ходом сюда тянутся толпы. За порядком сами следят – организуют проход, смотрят, чтоб все вели себя прилично. Да тут и полиция всегда следит. ГИБДД приезжает дежурить, ППС у ворот документы проверяет. Опера в штатском уже прямо у дома стоят».

По наблюдениям жителей самого СНТ, больше всех раздражаются как раз те, кто живёт в окрестных многоэтажках.

«Жителей того старого Троицка, города учёных, почти не осталось — огромная доля приезжих. С Урала, из Сибири и так далее. Они купили дешёвые квартиры в Новой Москве и решили, что теперь москвичи. И вдруг обнаружили, что сюда переехали не только они, а ещё и люди, например, с Северного Кавказа. Такие же россияне, которые тоже теперь москвичи. И вот эти, из Челябинска или Перми, больше всех переживают, — заметил, видимо, один из тех самых сохранившихся коренных жителей наукограда. — Многонациональная, многоконфессиональная страна. А Москва — столица этой страны, право жить в которой, как выяснилось, одинаково для всех граждан. Власть сама поощрила развитие религии. И чтоб не было толп и пробок, построили кучу церквей в шаговой доступности. Вполне логично, чтоб распределить потоки мусульман, необходимо позволить им построить ещё мечети. Говорите, префектура участок не выделяет? И не выделит. Думаю, тут дело не только в стоимости земли. Это ж местные жители завоют, чиновникам лишняя проблема. Короче, как жить в новой реальности, пока толком никто не знает».

Кто-то из моих собеседников в Новой Москве заметил, что часть приходящих на молитву — не постоянные жители, а мигранты со строек. Впрочем, ему тут же парировали — путь лучше в мечеть ходят, чем просто по улицам шатаются или выпивают по пятницам вечером, как наши.

Стоит отметить, что и под постом о якобы грядущем сносе мечети в паблике Instagram «Троицк Сити» местные высказались довольно лояльно. Общий лейтмотив: в городе есть проблемы посерьёзнее, чем пробка по пятницам на отдельной улице.