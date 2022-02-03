«В связи с сообщениями СМИ»: Генпрокуратура проверит обоснованность стоимости ПЦР-тестов на COVID-19
- АГН «Москва»
- © Андрей Никеричев
Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов на COVID-19 «в связи с сообщениями СМИ о существенном росте цен на диагностические услуги». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«Генеральным прокурором РФ Игорем Красновым поручено прокурорам субъектов Российской Федерации провести проверки обоснованности стоимости осуществления лабораторных исследований на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в лабораториях медицинских учреждений и центров, включая частные, а также цен на тест-системы в аптечной сети», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в случае выявления нарушений предполагается принятие «исчерпывающих мер прокурорского реагирования».
Наряду с этим, глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв сообщил, что 3 февраля направит обращение в Федеральную антимонопольную службу с просьбой предоставить план по решению проблемы высокой стоимости ПЦР-тестов и сообщить, имел ли место картельный сговор, передаёт «Парламентская газета».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчёркивал, что в Кремле обратят внимание на информацию о подорожании в российских аптеках ПЦР-тестов и лекарств от COVID-19.
- РИА Новости
- © Максим Блинов
Статистика COVID-19
В России за минувшие сутки госпитализированы 17 792 человека с коронавирусной инфекцией — количество госпитализаций на 3,4% больше по сравнению с 2 февраля (17 201).
Суточный прирост числа заболевших COVID-19 по всей стране составил 155 768. Наибольшее число новых случаев выявлено в Москве (26 904), Санкт-Петербурге (21 234) и Московской области (8721). Полностью выздоровели за это время 53 724 пациента, 667 человек скончались.
Общее число зарегистрированных за всё время в России случаев коронавируса достигло 12 284 564.
Накануне премьер-министр Михаил Мишустин констатировал, что в связи с ростом заболеваемости вся система здравоохранения столкнулась с «беспрецедентной нагрузкой», прежде всего врачи, работающие в поликлиниках и помогающие пациентам, которые лечатся на дому.
«Нужно обеспечить качественное и своевременное оказание медицинской помощи всем пациентам с коронавирусом, усилить контроль за соблюдением мер предосторожности», — подчеркнул он в ходе заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19.
В свою очередь, министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что до 2,5% уменьшилась доля больных с коронавирусом, находящихся на ИВЛ.
Глава Минздрава также назвал недостаточными темпы вакцинации от коронавирусной инфекции: «Поэтому призываем население пройти ревакцинацию, для того чтобы избежать тяжёлого течения заболевания»
Министр отметил, что в стране началась добровольная вакцинация детей от 12 до 17 лет — к данному моменту прививки сделали почти 17 тыс. несовершеннолетних.
Напомним, 31 января в Москве стартовала бесплатная добровольная вакцинация подростков этой возрастной группы вакциной «Спутник М». Прививки делают в 13 центрах на базе городских детских поликлиник столицы.
- РИА Новости
- © Максим Богодвид
Ситуация с коронавирусом в Москве
Как отметили в столичном оперштабе по борьбе с COVID-19, за сутки в Москве госпитализировано 6% (1622 человека) от числа выявленных случаев заболевания COVID-19 (26 904).
На аппаратах ИВЛ в столичных больницах находятся 560 человек. За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения от коронавируса выздоровели 12 359 пациентов. Скончались 76 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на COVID-19.
2 февраля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что по итогам минувшей недели число случаев коронавирусной инфекции в городе выросло на 70%, госпитализаций — на 40%.
По его словам, столичные поликлиники работают в особом режиме, принимая в сутки около 60 тыс. человек, при этом большинство врачей-терапевтов направлены на работу с пациентами с ОРВИ и COVID-19.
Сергей Собянин также отметил, что на текущей неделе динамика роста заболеваемости снижается. Мэр выразил надежду на то, что Москва «выходит на плато».