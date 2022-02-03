«В связи с сообщениями СМИ»: Генпрокуратура проверит обоснованность стоимости ПЦР-тестов на COVID-19

Генпрокурор России Игорь Краснов поручил провести проверку обоснованности стоимости ПЦР-тестов на COVID-19. Как отметили в ГП РФ, решение принято в связи с публикациями в СМИ о существенном росте цен на диагностические услуги. Между тем в России за минувшие сутки госпитализированы 17 792 человека с коронавирусом, что на 3,4% больше, чем днём ранее (17 201). Суточный прирост числа новых случаев COVID-19 в стране составил 155 768. Полностью выздоровели 53 724 человека, скончались 667 пациентов.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов на COVID-19 «в связи с сообщениями СМИ о существенном росте цен на диагностические услуги». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

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«Генеральным прокурором РФ Игорем Красновым поручено прокурорам субъектов Российской Федерации провести проверки обоснованности стоимости осуществления лабораторных исследований на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в лабораториях медицинских учреждений и центров, включая частные, а также цен на тест-системы в аптечной сети», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае выявления нарушений предполагается принятие «исчерпывающих мер прокурорского реагирования».

Наряду с этим, глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв сообщил, что 3 февраля направит обращение в Федеральную антимонопольную службу с просьбой предоставить план по решению проблемы высокой стоимости ПЦР-тестов и сообщить, имел ли место картельный сговор, передаёт «Парламентская газета».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчёркивал, что в Кремле обратят внимание на информацию о подорожании в российских аптеках ПЦР-тестов и лекарств от COVID-19.

РИА Новости

© Максим Блинов

Статистика COVID-19

В России за минувшие сутки госпитализированы 17 792 человека с коронавирусной инфекцией — количество госпитализаций на 3,4% больше по сравнению с 2 февраля (17 201).

Суточный прирост числа заболевших COVID-19 по всей стране составил 155 768. Наибольшее число новых случаев выявлено в Москве (26 904), Санкт-Петербурге (21 234) и Московской области (8721). Полностью выздоровели за это время 53 724 пациента, 667 человек скончались.

Общее число зарегистрированных за всё время в России случаев коронавируса достигло 12 284 564.

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин констатировал, что в связи с ростом заболеваемости вся система здравоохранения столкнулась с «беспрецедентной нагрузкой», прежде всего врачи, работающие в поликлиниках и помогающие пациентам, которые лечатся на дому.

«Нужно обеспечить качественное и своевременное оказание медицинской помощи всем пациентам с коронавирусом, усилить контроль за соблюдением мер предосторожности», — подчеркнул он в ходе заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19.

В свою очередь, министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что до 2,5% уменьшилась доля больных с коронавирусом, находящихся на ИВЛ.

Глава Минздрава также назвал недостаточными темпы вакцинации от коронавирусной инфекции: «Поэтому призываем население пройти ревакцинацию, для того чтобы избежать тяжёлого течения заболевания»

Министр отметил, что в стране началась добровольная вакцинация детей от 12 до 17 лет — к данному моменту прививки сделали почти 17 тыс. несовершеннолетних.

Напомним, 31 января в Москве стартовала бесплатная добровольная вакцинация подростков этой возрастной группы вакциной «Спутник М». Прививки делают в 13 центрах на базе городских детских поликлиник столицы.

РИА Новости

© Максим Богодвид

Ситуация с коронавирусом в Москве

Как отметили в столичном оперштабе по борьбе с COVID-19, за сутки в Москве госпитализировано 6% (1622 человека) от числа выявленных случаев заболевания COVID-19 (26 904).

На аппаратах ИВЛ в столичных больницах находятся 560 человек. За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения от коронавируса выздоровели 12 359 пациентов. Скончались 76 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на COVID-19.

2 февраля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что по итогам минувшей недели число случаев коронавирусной инфекции в городе выросло на 70%, госпитализаций — на 40%.

По его словам, столичные поликлиники работают в особом режиме, принимая в сутки около 60 тыс. человек, при этом большинство врачей-терапевтов направлены на работу с пациентами с ОРВИ и COVID-19.

Сергей Собянин также отметил, что на текущей неделе динамика роста заболеваемости снижается. Мэр выразил надежду на то, что Москва «выходит на плато».