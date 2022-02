Линия жизни: вторая дипфейк-лекция легенды авангарда Александра Родченко для проекта ВХУТЕМАС.academy

За фасадом «Чёрного квадрата» и супрематизма Казимира Малевича русский авангард хранит и другие смелые жесты и яркие концепции. RT Creative Lab пригласила художника-конструктивиста Александра Родченко, чтобы он «лично» рассказал, почему основу его творческой системы составила линия. Смотрите вторую дипфейк-лекцию проекта ВХУТЕМАС.academy — о линиизме, конструкции и немного о смысле жизни.

Проект ВХУТЕМАС.academy посвящён легендарным Высшим художественно-техническим мастерским, проработавшим в Москве с 1920 по 1930 год. Мастерские готовили художников, архитекторов, скульпторов — а также полиграфистов, художников по текстилю, керамике, металлу и дереву. То есть тех, кого сегодня мы назвали бы дизайнерами. Среди преподавателей ВХУТЕМАСа были многие звёзды художественной сцены той эпохи: от Василия Кандинского до Веры Мухиной, от Константина Юона до Владимира Фаворского.

«ВХУТЕМАС — это особое явление в истории России, уникальное культурное и образовательное наследие. Это был новый язык художественного образования, революция в творческом мышлении и артистическом самовыражении. Фактически во ВХУТЕМАСе одними из первых в мире начали внедрять принципы нестандартного мышления (так называемое out-of-the-box thinking) задолго до появления самого термина», — отмечает креативный директор проекта Кирилл Карнович-Валуа.

Александр Родченко и его коллеги-конструктивисты (Варвара Степанова, Любовь Попова, Антон Лавинский и др.) стояли у истоков этого прорыва — именно они создали обязательный вводный курс для студентов всех направлений, перевернувший художественное образование. Впервые предлагалось отказаться от копирования натуры и работ мастера-преподавателя, а вместо этого обратить внимание на объективные законы цвета и формы.

RT Creative Lab решила представить, как бы выглядели беседы Александра Родченко со студентами сегодня. Легендарный художник и фотограф был «оживлён» при помощи технологии дипфейк. Во второй лекции Родченко рассказывает о созданной им концепции «линиизма» и о том, чем на самом деле нужно заниматься художнику.

Сценарии видео-мастер-классов лектория Родченко.LIVE основаны на дневниках, мемуарах, личных письмах, учебных разработках и художественных произведениях самого художника-авангардиста. Некоторые материалы были переданы команде проекта внуком мастера Александром Николаевичем Лаврентьевым.

Серия мастер-классов состоит из четырёх видеоуроков. Первую лекцию «Опыты для будущего», в которой Александр Родченко рассказывает о своей жизни и о возникновении нового типа художника-инженера во ВХУТЕМАСе, можно посмотреть здесь.

RT Creative Lab — диджитал-инхаус-студия инновационных медиапроектов телеканала RT. C 2017 года команда реализовала серию масштабных образовательных проектов в цифровой среде: #1917LIVE, #Romanovs100, #СтраницыПобеды, Бесконечное Письмо, Уроки Аушвица и другие. Проекты креативной студии RT отмечены более чем 300 международными и российскими наградами, в том числе интернет-«Оскаром» The Webby Awards, Clio Awards, The One Show, D&AD, New York Festivals, Red Dot и многими другими.