100-летие ВХУТЕМАС: RT запустил онлайн-мастерские дизайна

RT запускает ВХУТЕМАС.academy — новый масштабный онлайн-проект, посвященный 100-летию Высших художественно-технических мастерских (ВХУТЕМАС) и 130-летию художника, родоначальника советской рекламы и дизайна Александра Родченко.

На сайте ВХУТЕМАС.academy будут доступны курсы по истории искусства и дизайну, а также мастер-классы, созданные на основе оригинальных учебных материалов времён мастерских.

«Спустя 100 лет онлайн-мастерские ВХУТЕМАС возрождают учения легендарной творческой школы в новой оболочке цифровых медиа», — сказал креативный директор RT Creative Lab Кирилл Карнович-Валуа.

В рамках проекта также будет представлена серия дипфейк-роликов Родченко.LIVE, в которой пионер советского дизайна Александр Родченко прочитает видеолекции «от первого лица». Мастер-класс основан на мемуарах, письмах и архивных материалах, часть которых были переданы внуком художника.

«Задача состояла не просто в создании «лица» с помощью нейронной сети. Фактически, не имея ни одного архивного кинофрагмента, мы составляли образ художника заново — каким мы его себе представили после изучения архивов, воспоминаний, бесед с родственниками», — отметил режиссер Родченко.LIVE Александр Скрябин.

Ранее для проекта RT был создан оригинальный шрифт ВХУТЕТАЙП, вдохновлённый работами преподавателей и студентов мастерских. Дизайн шрифта разработан совместно с известным художником-графиком Петром Банковым.

Среди партнёров ВХУТЕМАС.academy — Государственный музей В.В. Маяковского, Музей архитектуры им. А.В. Щусева, Государственный музей современного искусства в Салониках, Российский государственный архив литературы и искусства, студия веб-дизайна Red Collar, компания Phygitalism, специализирующаяся на визуальных решениях в сфере искусственного интеллекта.

Московское отделение ВХУТЕМАС было основано в 1920 году и просуществовало десять лет. В разное время здесь преподавали Александр Родченко, Любовь Попова, Василий Кандинский, Константин Мельников, Алексей Щусев и многие другие. ВХУТЕМАС выпускал живописцев, архитекторов, скульпторов, а также художников-мастеров для промышленности, положив начало дизайн-образованию в России.

RT Creative Lab — студия инновационных медиапроектов телеканала RT. C 2017 года команда реализовала серию масштабных образовательных проектов в цифровой среде — #1917LIVE, #Romanovs100, #СтраницыПобеды, «Бесконечное Письмо», «Уроки Аушвица» и другие. Проекты творческой команды RT завоевали более 250 международных и российских наград, в том числе «интернет-Оскар» The Webby Awards, Clio Awards, The One Show, D&AD, New York Festivals, Red Dot, а также были удостоены номинаций на премии Emmy и «Каннские львы».