Легенда авангарда Александр Родченко даёт «живой» мастер-класс в дипфейк-серии Родченко.LIVE

RT Creative Lab «оживила» с помощью синтетических медиа легендарного художника-авангардиста и фотографа Александра Родченко в уникальном видеопроекте Родченко.LIVE. Впервые в истории родоначальник советского дизайна прочитает видеолекции «от первого лица» и расскажет об образовании в легендарных Высших художественно-технических мастерских (ВХУТЕМАС) в начале 20 века.

«Оживить» Родченко получилось с помощью уникальных разработок алгоритмов дипфейк. Это методика синтеза изображения с помощью искусственного интеллекта. Сам термин происходит от скрещивания двух понятий: deep learning (глубинное обучение) и fake (подделка).

«Проект Родченко.LIVE ― это скрещение нескольких видов искусства: AI-технологий, театральной постановки, дизайн-анимации, киномастерства, музыкального дизайна. По сути у нас получился эдакий цифровой образовательный моноспектакль. Как мне кажется, впервые в истории были удачно применены технологии дипфейка и машинного обучения для создания полноценного видеокурса с лекциями от исторической персоны», — говорит Кирилл Карнович-Валуа, креативный директор RT Creative Lab.

Уникальность разработки заключается в том, что реалистичный образ Родченко был воссоздан лишь по нескольким фотографиям без использования архивных видео. При создании дипфейка были использованы передовые подходы и технологии 3DML (работа с 3D-данными с помощью машинного обучения).

Проект разработан совместно с дирекцией креативных разработок RT, режиссёром Александром Скрябиным и студией Phygitalism, специализирующейся на визуальных решениях в сферах искусственного интеллекта, виртуальных и дополненных реальностей.

«Стандартно набор изображений с персонажем должен быть объёмом 1000-10 000 изображений — в зависимости от разнообразности целевого видео, но важнее всего, чтобы лицо на этих изображениях было схоже по освещённости и ракурсам. Чем больше эта схожесть, тем выше качество дипфейка (замены лица на исходном видео на требуемое). Перед нами же стояла задача создать несколько дипфейк-видео с художником Родченко общей продолжительностью порядка 40 минут и с разрешением 4K, при этом имея всего несколько подходящих для этой цели фотографий. Для сравнения: в проекте Dalí Lives использовалось более 6000 изображений, которые были получены из отобранных видео с художником. У нас же в принципе не было возможным получить видео с Родченко», — говорит Денис Леонов, руководитель проекта со стороны студии Phygitalism.

Одна из главных задач узнаваемости Родченко состояла в правильном подборе актёра — на кастинг ушло больше месяца. Роль «аватара» Александра Родченко исполняет актёр Александр Стефанцов. Специально для проекта по фотографиям был сшит оригинальный костюм Родченко и воссозданы авторские геометрические инсталляции.

«Фактически, не имея ни одного архивного кинофрагмента или сколько-нибудь значимого пакета фотодокументов, мы составляли образ художника заново — каким мы его себе представили после изучения архивов, воспоминаний, бесед с родственниками и потомками. Проводя кастинг актёров на роль Родченко, мы задались целью не просто найти максимально похожий по анатомии и строению типаж (что является базовым требованием при работе с дипфейк-инструментарием), мы искали академическую подачу текста, поставленную речь, пластику, которая дополняла бы образ художника и рассказчика и устраняла бы искусственность в кадре. Сшитый по историческим фотографиям оригинальный костюм, обувь, аксессуары, как и мелкие детали (кепка, трубка, подстаканник) значительно дополнили образ», — говорит Александр Скрябин, режиссёр проекта Родченко.LIVE.

Сценарии видео-мастер-классов Родченко.LIVE основаны на дневниках, мемуарах, личных письмах, учебных разработках и художественных произведениях самого художника-авангардиста (некоторые материалы были переданы команде проекта внуком мастера Александром Николаевичем Лаврентьевым).

Серия мастер-классов будет состоять из 4 видеоуроков, которые выйдут в 2021—2022 годах. В первом эпизоде «Опыты для будущего» Александр Родченко даёт вводную лекцию, рассказывает о своей жизни и о возникновении нового типа художника-инженера во ВХУТЕМАСе.

Видеосерия является частью масштабного онлайн-проекта, посвящённого 100-летию ВХУТЕМАСа и 130-летию Родченко, которое отмечается в декабре этого года. Онлайн-мастерские открылись в ноябре на образовательной медиаплатформе ВХУТЕМАС.academy, которая будет постепенно обновляться.

ВХУТЕМАС был основан вскоре после революции в 1920 году в Москве и просуществовал всего 10 лет. В 1927 году ВХУТЕМАС был переименован во ВХУТЕИН (Высший художественно-технический институт), а в 1930 году и вовсе закрыт. ВХУТЕМАС выпускал живописцев, архитекторов, скульпторов, а также художников-мастеров для промышленности. Родченко преподавал во ВХУТЕМАСе с момента его основания, сперва на живописном факультете, а потом на металлообрабатывающем, где фактически основал одну из первых отечественных школ дизайна.

Онлайн-мастерские возрождают оригинальные образовательные программы ВХУТЕМАСа и представляют их в современных медиаформатах — так, как они бы выглядели сегодня, — в эру вебинаров, лонгридов, видео-эксплейнеров, мастер-классов и новых медиа.

В проекте будут собраны уникальные материалы, хранящиеся в личных коллекциях, архивах и музеях. Среди контент-партнёров проекта — Государственный музей В. В. Маяковского, Музей архитектуры им. А. В. Щусева, Государственный музей современного искусства в Салониках, Российский государственный архив литературы и искусства и другие.

RT Creative Lab — диджитал-инхаус-студия инновационных медиапроектов телеканала RT. C 2017 года команда реализовала серию масштабных образовательных проектов в цифровой среде:#1917LIVE, #Romanovs100, #СтраницыПобеды, Бесконечное Письмо, Уроки Аушвица и другие. Проекты креативной студии RT отмечены более чем 250 международными и российскими наградами. По итогам 2020 года команда заняла второе место в национальном рейтинге креативности АКАР в сегменте Digital.