ВХУТЕМАС.academy: RT возрождает наследие легендарной дизайн-школы

Креативная студия RT Creative Lab представляет новый масштабный онлайн-проект, посвящённый 100-летию ВХУТЕМАСа (Высших художественно-технических мастерских) и 130-летию художника и дизайнера Александра Родченко, чьи лекции «от первого лица» можно будет посмотреть благодаря технологии дипфейк.

Онлайн-мастерские открылись на образовательной медиаплатформе ВХУТЕМАС.academy. На сайте проекта можно будет не только знакомиться с историей мастерских, но и пройти курсы по основам искусства и дизайна, созданные на основе оригинальных учебных материалов, концепций и теоретических разработок преподавателей и студентов ВХУТЕМАСа. Материалы будут обновляться и дополняться в течение следующего года.

ВХУТЕМАС был основан в 1920 году в Москве и просуществовал всего десять лет. Учения его авангардных педагогов были забыты на десятилетия. В разное время в московском отделении ВХУТЕМАСа преподавали Александр Родченко, Любовь Попова, Василий Кандинский, Владимир Татлин, Эль Лисицкий, Николай Ладовский, Константин Мельников, Владимир Фаворский и многие другие. ВХУТЕМАС выпускал живописцев, архитекторов, скульпторов, а также художников-мастеров для промышленности — и, по сути, положил начало дизайн-образованию в России.

Кирилл Карнович-Валуа, креативный директор RT Creative Lab: «Во ВХУТЕМАСе одними из первых в мире начали внедрять принципы нестандартного мышления (так называемое out-of-the-box thinking) задолго до появления самого термина. Спустя 100 лет онлайн-мастерские ВХУТЕМАС возрождают учения легендарной творческой школы в новой оболочке цифровых медиа».

Одна из главных премьер в рамках проекта — серия мастер-классов Родченко.LIVE. Впервые в истории родоначальник советского дизайна прочитает видеолекции «от первого лица». RT Creative Lab совместно с креативной видеостудией RT, режиссёром Александром Скрябиным и компанией-разработчиком Phygitalism, специализирующейся на визуальных решениях в сферах искусственного интеллекта, виртуальных и дополненных реальностей, «оживили» Александра Родченко с помощью технологии дипфейк.

Олег Юсупов, основатель студии Phygitalism, объяснил, что уникальность этой работы заключается в том, что синтетический образ в высоком разрешении удалось создать из небольшого количества фотографий: «Исходный датасет был крайне ограничен (всего лишь несколько подходящих фотографий). Честно говоря, я не знаю, есть ли аналоги такого достижения».

Ранее креативная студия RT Creative Lab представила оригинальный шрифт в поддержку проекта — ВХУТЕТАЙП.

Дизайнером шрифта стал известный художник, легенда постер-арта Пётр Банков, разработавший ВХУТЕТАЙП совместно с RT Creative Lab и арт-директором Всеволодом Власенко.

Также Пётр Банков создал серию постеров в поддержку проекта, которые перед запуском публиковались в соцсетях Instagram и Facebook.

Основной платформой онлайн-мастерских станет сайт https://vkhutemas.academy, разработанный совместно с одной из ведущих российских студий веб-дизайна Red Collar. Пользователи смогут ознакомиться с работами профессоров разных направлений и студентов курсов, а также прочувствовать творческую среду ВХУТЕМАСа и его времени.

Основатель Red Collar Денис Ломов рассказал, что во время создания сайта разработчики думали о стилистике времён ВХУТЕМАСа и при в дизайн-концепции ориентировались на главные принципы мастерских: смотреть на вещи под нестандартным углом и использовать пространство максимально эффективно: «На уровне отдельных элементов мы возвращаемся к стилистике времён мастерских. Например, кнопки приобретают объём по наведению — объём как самостоятельная дисциплина изучался в рамках одного из ключевых курсов мастерских».



У каждого направления в проекте есть свой куратор — эксперт исторического наследия в той или иной области. Среди них Дарья Сорокина (историк искусства, магистрант Баухауса в Дессау, куратор направления «Полиграфия»), Алёна Сокольникова (кандидат педагогических наук, специалист по истории дизайна, куратор направления «Цвет»), Полина Стрельцова (историк архитектуры, научный сотрудник Музея им. А.В. Щусева, куратор направления «Архитектура»), Александр Безин (дизайнер, старший преподаватель кафедры «Академический рисунок» МГХПА им. С.Г. Строганова, куратор направления «Графика и композиция»).

В проекте будут собраны уникальные материалы, хранящиеся в личных коллекциях, архивах и музеях. Среди контент-партнёров проекта — Музей архитектуры им. А.В. Щусева, Государственный музей современного искусства в Салониках, Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ) и Государственный музей В.В. Маяковского.

RT Creative Lab — диджитал-инхаус-студия инновационных медиапроектов телеканала RT.