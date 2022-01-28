98 040 новых заболевших: в России за сутки госпитализировали 14 046 пациентов с COVID-19

За прошедшие 24 часа в России госпитализировали 14 046 пациентов с коронавирусом. Как указали в оперштабе, увеличение количества госпитализаций произошло в 60 регионах. Суточный прирост новых случаев COVID-19 в стране составил 98 040. Коронавирусный штамм «омикрон» выявлен в 74 субъектах РФ. По данным врачей, при инфицировании этой мутацией SARS-CoV-2 редко фиксируется потеря обоняния и затруднение дыхания.

В России за минувшие сутки госпитализировали 14 046 человек с коронавирусной инфекцией. Как отмечает оперштаб по борьбе с COVID-19, количество госпитализаций на 9,7% больше по сравнению с 26 января (12 807).

«Увеличение количества госпитализаций произошло в 60 регионах страны, ситуация осталась без изменений в двух регионах. Снижение количества госпитализаций отмечено в 23 субъектах», — говорится в сообщении.

Суточный прирост заболевших коронавирусом по стране составил 98 040. Наибольшее число новых эпизодов зафиксировано в Москве (23 994), Санкт-Петербурге (13 976) и Московской области (8611). За прошедшие 24 часа полностью выздоровели 29 506 человек. От осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний скончались 673 пациента.

Общее число зарегистрированных в стране случаев коронавируса достигло 11 502 657.

России предстоят тяжёлые недели в связи с продолжающимся повышением уровня заболеваемости, заявил врач-инфекционист профессор Николай Малышев.

«Рост ещё будет — это точно, цифры будут всё увеличиваться и увеличиваться. И до COVID-19 после зимних каникул всегда было повышение заболеваемости до конца месяца, а иногда и до середины февраля. А сейчас ещё и «омикрон» наложился. И безусловно, процесс будет продолжаться», — цитирует его РИА Новости.

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В условиях появления новых штаммов нет смысла вводить локдаун, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ. По его словам, на начальном этапе пандемии тотальный карантин был оправдан в связи с отсутствием понимания, «что это такое и как с этим бороться».

«Никогда не говори «никогда». Можно себе, наверное, представить, к сожалению, ситуацию, когда появляется высококонтагиозный, высокопатогенный, очень опасный штамм — такой опасный, что опаснее некуда. И в этом случае приходится объявлять, что вешается замок. Но я надеюсь, что этого не произойдёт», — добавил он.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя цифры по заболеваемости COVID-19 в России, отметил, что они пока меньше, чем в Западной Европе и США, но исключать увеличения нельзя.

«Мировой опыт показывает, что в плане «омикрона» какие-то избыточные ограничения не имеют смысла. И каждый штамм со своими характеристиками вынуждает гибко ориентироваться и придерживаться тех режимов, которые наиболее предпочтительны», — пояснил официальный представитель Кремля.

По состоянию на 28 января коронавирусный штамм «омикрон» выявлен в 74 регионах России.

Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов в интервью радио Sputnik рассказал об отличиях омикрон-штамма от других мутаций SARS-CoV-2. По его словам, при инфицировании «омикроном» редко фиксируется потеря обоняния и затруднение дыхания.

«Он (омикрон-штамм COVID-19. — RT) практически не добирается до лёгких, он останавливается в бронхиолах, то есть в бронхиальном дереве. Я бы не сказал, что бронхиолит при «омикроне» намного лучше пневмонии при «дельте», но это более лёгкое заболевание», — сказал он.

ВОЗ и «Спутник V»

Организационные нюансы, вопросы политики и коммерции оказались в числе факторов, из-за которых российская вакцина «Спутник V» до сих пор не получила признания Всемирной организацией здравоохранения. Об этом также заявил Дмитрий Медведев, выразив надежду на то, что рано или поздно ВОЗ завершит процесс регистрации отечественного препарата.

По его словам, пандемия COVID-19 стала не только колоссальным вызовом для человечества, но и затронула бизнес фармацевтических компаний, за которым иногда внимательно приглядывают государства.

«Это очень ёмкий денежный рынок. Естественно, что существует конкуренция. Вообще конкуренция — хорошая вещь, но в данном случае она носит сугубо негативный характер, потому что сдерживает, например, передвижение людей и поступление эффективных вакцин на другие рынки», — заметил он.

«По нашему «Спутнику», как мне представляется, такая недобросовестная политическая и коммерческая конкуренция точно присутствует», — указал Медведев.

Накануне в Москве состоялась встреча министра здравоохранения России Михаила Мурашко с директором департамента обращения лекарственных препаратов и преквалификации ВОЗ Роджерио Гаспаром. Они обсудили совместные шаги по аккредитации и включению российских регуляторных органов (Минздрав, Минпромторг и Росздравнадзор) в перечень регуляторных органов ВОЗ, а также создание в РФ учебного центра ВОЗ по регуляторным практикам.

«Гаспар также отметил в целом высокую удовлетворённость взаимодействием с российской стороной в рамках процедуры преквалификации вакцины «Спутник V». Очередной визит экспертов ВОЗ запланирован на февраль», — говорится в сообщении Минздрава.

Ранее замдиректора центра Гамалеи Денис Логунов заявлял, что вопрос приезда экспертов ВОЗ для инспекции производственных площадок «Спутника V» находится на согласовании.