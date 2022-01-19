В центре Гамалеи рассказали о переговорах по инспекции ВОЗ производства «Спутника V»

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Вопрос приезда экспертов ВОЗ для инспекции производственных площадок вакцины «Спутник V» находится на согласовании. Об этом заявил замглавы центра им. Гамалеи Денис Логунов.
В центре Гамалеи рассказали о переговорах по инспекции ВОЗ производства «Спутника V»
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«Приезжать они должны были в течение одного-двух месяцев, этот вопрос на согласовании», — цитирует РИА Новости Логунова.

Ранее в пресс-службе штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения сообщили, что ВОЗ получила от России большую часть данных по вакцине от коронавируса «Спутник V».

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что РФПИ предоставил организации всю необходимую документацию по вакцине «Спутник V». 

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