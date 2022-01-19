В центре Гамалеи рассказали о переговорах по инспекции ВОЗ производства «Спутника V»

Вопрос приезда экспертов ВОЗ для инспекции производственных площадок вакцины «Спутник V» находится на согласовании. Об этом заявил замглавы центра им. Гамалеи Денис Логунов.

«Приезжать они должны были в течение одного-двух месяцев, этот вопрос на согласовании», — цитирует РИА Новости Логунова.

Ранее в пресс-службе штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения сообщили, что ВОЗ получила от России большую часть данных по вакцине от коронавируса «Спутник V».

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что РФПИ предоставил организации всю необходимую документацию по вакцине «Спутник V».