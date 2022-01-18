В ВОЗ заявили о получении от России большей части данных по «Спутнику V»

Короткая ссылка
В пресс-службе штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения заявили, что ВОЗ получила от России большую часть данных по вакцине от коронавируса «Спутник V».
В ВОЗ заявили о получении от России большей части данных по «Спутнику V»
  • Gettyimages.ru

«Представление большей части данных состоялось в конце декабря 2021 года. Окончательные данные ожидаются в конце января», — цитирует организацию РИА Новости.

В ВОЗ добавили, что РФПИ должен предоставить подтверждения того, что все недочёты, на которые указали эксперты международной структуры, были устранены.

После этого заявителю, которым и является фонд, будет сообщено решение о необходимости проведения инспекции для проверки на ‎месте.‎

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что РФПИ предоставил организации всю необходимую документацию по вакцине «Спутник V». 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить