В ВОЗ заявили о получении от России большей части данных по «Спутнику V»
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«Представление большей части данных состоялось в конце декабря 2021 года. Окончательные данные ожидаются в конце января», — цитирует организацию РИА Новости.
В ВОЗ добавили, что РФПИ должен предоставить подтверждения того, что все недочёты, на которые указали эксперты международной структуры, были устранены.
После этого заявителю, которым и является фонд, будет сообщено решение о необходимости проведения инспекции для проверки на месте.
Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что РФПИ предоставил организации всю необходимую документацию по вакцине «Спутник V».