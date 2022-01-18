В ВОЗ заявили о получении от России большей части данных по «Спутнику V»

В пресс-службе штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения заявили, что ВОЗ получила от России большую часть данных по вакцине от коронавируса «Спутник V».

«Представление большей части данных состоялось в конце декабря 2021 года. Окончательные данные ожидаются в конце января», — цитирует организацию РИА Новости.

В ВОЗ добавили, что РФПИ должен предоставить подтверждения того, что все недочёты, на которые указали эксперты международной структуры, были устранены.

После этого заявителю, которым и является фонд, будет сообщено решение о необходимости проведения инспекции для проверки на ‎месте.‎

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что РФПИ предоставил организации всю необходимую документацию по вакцине «Спутник V».