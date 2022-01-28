Вузы Тюменской области перевели на обучение в дистанционном формате

Тюменский индустриальный университет (ТИУ) и Тюменский государственный университет (ТюмГУ) с 31 января переходят на формат дистанционного обучения.

«Обучение по основным профессиональным образовательным программам высшего образования, а также по дополнительным образовательным программам, программам повышения квалификации взрослого населения будет реализовываться с использованием дистанционных технологий до особого распоряжения», — говорится в заявлении пресс-службы ТИУ.

Как уточнили РИА Новости в ТюмГУ, студенты данного учебного заведения также переходят на удалённый формат с 31 января. Приказ будет подписан в ближайшее время.

Ранее в Тюменской области приняли решение о переводе школ и колледжей на дистанционное обучение в связи с эпидемситуацией.