Самодельная купель: СК возбудил уголовное дело по факту гибели женщины в проруби в Ленобласти

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели женщины в проруби 19 января. Трагедия произошла в Ленобласти на глазах супруга и детей погибшей. В Гатчинской епархии уточняют, что купель на реке Оредеж не была санкционирована ни властями, ни церковью. На месте продолжают работу волонтёрские отряды спасателей, но найти тело пока не удаётся.

В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) в результате гибели Анны Усковой. Женщина погибла 19 января 2022 года, бесследно исчезнув после того, как прыгнула в самодельную купель.

«Первоначальными следственными действиями установлено, что 19 января 2022 года женщина 1981 года рождения самостоятельно прыгнула в самодельную прорубь, расположенную на реке Оредеж в посёлке Выра Гатчинского района Ленинградской области, и ушла под воду», — говорится в официальном заявлении регионального СУ СК РФ.

Следствию пока не удалось установить лиц, причастных к трагедии.

«Мы возбудили дело для полного и всестороннего расследования, чтобы дать оценку действиям администрации: были ли они в курсе существования этой проруби?» — сообщили RT в пресс-службе регионального управления СК.

Исчезновение подо льдом

Анна Ускова утонула на глазах мужа и детей. Погружение снимали на видео — женщина крестится и с головой прыгает в прорубь.

Через секунду стоящий рядом мужчина кричит: «Ушла, ребята! Быстрее все сюда!» В воду бросается супруг Усковой, но женщину уже унесло течением.

Первые дни на месте работали спасатели МЧС, однако тело так и не удалось обнаружить.

22 января родственники Усковой обратились за помощью к спасательному отряду водолазной группы «ДобротворецЪ», у которого это первый несчастный случай в 2022 году.

24 января волонтёры-спасатели из Москвы и Иванова оперативно приехали на место и уже вторые сутки пытаются найти тело женщины. К ним присоединились поисковые отряды «Лиза Алерт» и водолазной службы ВОСВОД.

«Поисковые мероприятия продолжаются сегодня целый день. Работают двумя комплексами ТНПА RovBuilder и подводными камерами с инфракрасной подсветкой. Если тело не найдут, то вечером наши специалисты из Москвы и Иванова выезжают домой, так как мы добровольцы и у них своя работа. В ближайшее время постараемся собрать новую группу, — сообщили RT в пресс-службе «Добротворца». — Поиск действительно тяжёлый. Течение реки очень быстрое. Помимо течения, там присутствуют коряжник и свалы, которые сильно усложняют водолазные работы».

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«Частная инициатива»

Представитель Гатчинской епархии Александр Асонов подчёркивает, что купель на реке Оредеж не была согласована церковью.

«Купель являлась самоделом и была частной инициативой людей, которые участвовали в этом. Кто это сделал и зачем, я не знаю», — заметил в разговоре с RT Асонов.

По его словам, санкционированная купель находилась неподалёку, при храме в селе Рождествено.

«Эта купель полностью подготовлена и оборудована. При подготовке просчитываются глубина купели, толщина льда, какими будут настил и перила, чтобы человек, спустившийся в купель, в случае если ему станет плохо, оставался зафиксированным», — рассказал представитель епархии.

По его словам, крещенские купания всегда согласовываются с государственными органами заранее.

«За полтора-два месяца проходят обсуждения с представителями МЧС, полиции и медиками. Все хорошо понимают, что если произойдёт несчастный случай, то все будут нести уголовную ответственность — и представители епархии, и представители госорганов», — добавил Асонов.

Несоблюдение требований безопасности

В пресс-службе СУ СК РФ по Ленинградской области RT сообщили, что по аналогичной статье 24 января возбудили дело по факту гибели мальчика в Ленинградской области — несовершеннолетний провалился под лёд.

В спасательном отряде «ДобротворецЪ» подчеркнули, что зимой волонтёры чаще всего ищут провалившихся под лёд рыбаков и детей — ни те ни другие не соблюдают правила безопасности.

Ранее СМИ выяснили, что Анна Ускова серьёзно занималась плаванием. В школе олимпийского резерва СОШР №3 «Невская», где, вероятно, занималась Ускова, комментировать трагедию отказались. По данным СМИ, у женщины остались двое детей: десятилетний сын и 14-летняя дочь. Ускова работала юристом в банке в Санкт-Петербурге.

«Этот несчастный случай, конечно же, — жуткая трагедия. Хочется выразить глубокие соболезнования родным и близким погибшей», — заключил представитель Гатчинской епархии Асонов.