Врач Вечорко рассказал, кому может быть противопоказано купание на Крещение

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Главный врач московской городской клинической больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко рассказал, кому может быть противопоказано купание на Крещение.
Врач Вечорко рассказал, кому может быть противопоказано купание на Крещение
  • РИА Новости

«Зимой, особенно в крещенские праздники, принято купаться в проруби. В связи с распространением штамма «омикрон» я бы сейчас не советовал этого делать новичкам, тем, кто раньше никогда не занимался моржеванием. Ныряние в ледяную воду без подготовки — стресс для организма, а он, как известно, снижает защитные силы иммунной системы», — цитирует эксперта сайт «Аргументы и Факты».

Как отметил Вечорко, категорически стоит отказаться от такого купания тем, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания.

Кроме того, уточнил врач, если человек сделал прививку, то в течение следующих 7—10 дней желательно также воздержаться от купания в проруби.

Ранее иммунолог Николай Крючков в беседе с радио «Комсомольская правда» напомнил о рисках купания в проруби для переболевших COVID-19.

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