Дело возбуждено после гибели женщины в проруби в Ленинградской области

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после гибели женщины в крещенской проруби в Гатчинском районе Ленинградской области.

По данным следствия, 19 января женщина 1981 года рождения прыгнула в самодельную прорубь на реке Оредеж в посёлке Выра Гатчинского района Ленинградской области и ушла под воду.

До настоящего времени тело женщины не обнаружено.

Поисково-спасательные мероприятия продолжаются.

Ранее kp.ru сообщил, что на поиски женщины прибыли три специалиста из Москвы и два из Иванова. Также в поиске участвует водолазная служба «Восвод» и добровольческое общественное объединение «ЛизаАлерт».

Купель, как пишут «Невские новости», была несанкционированная, её не проверяли спасатели из Роспотребнадзора, а также поблизости не работали сотрудники МЧС.