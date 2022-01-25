Дело возбуждено после гибели женщины в проруби в Ленинградской области

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Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после гибели женщины в крещенской проруби в Гатчинском районе Ленинградской области.
Дело возбуждено после гибели женщины в проруби в Ленинградской области
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

По данным следствия, 19 января женщина 1981 года рождения прыгнула в самодельную прорубь на реке Оредеж в посёлке Выра Гатчинского района Ленинградской области и ушла под воду.

До настоящего времени тело женщины не обнаружено.

Поисково-спасательные мероприятия продолжаются.

Ранее kp.ru сообщил, что на поиски женщины прибыли три специалиста из Москвы и два из Иванова. Также в поиске участвует водолазная служба «Восвод» и добровольческое общественное объединение «ЛизаАлерт».

Купель, как пишут «Невские новости», была несанкционированная, её не проверяли спасатели из Роспотребнадзора, а также поблизости не работали сотрудники МЧС.

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