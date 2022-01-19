Песков заявил, что Путин принял решение не окунаться в прорубь из-за ситуации с COVID-19
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«В этом году президент предпочёл прислушаться к рекомендациям представителей церкви и не окунаться в связи с пандемийными условиями», — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал в беседе с радио «Комсомольская правда» о крещенских морозах в Центральной России.
По его словам, традиционные крещенские морозы в Центральной России будут, но их нельзя назвать экстремальными.