Песков заявил, что Путин принял решение не окунаться в прорубь из-за ситуации с COVID-19

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Президент России Владимир Путин в этом году на Крещение решил не окунаться в прорубь в связи с эпидемиологическими условиями.
Песков заявил, что Путин принял решение не окунаться в прорубь из-за ситуации с COVID-19
  • AP

«В этом году президент предпочёл прислушаться к рекомендациям представителей церкви и не окунаться в связи с пандемийными условиями», — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал в беседе с радио «Комсомольская правда» о крещенских морозах в Центральной России.

По его словам, традиционные крещенские морозы в Центральной России будут, но их нельзя назвать экстремальными.

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