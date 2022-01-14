«Преступное сообщество прекратило существование»: ФСБ пресекла деятельность хакеров REvil после обращения США

ФСБ и МВД России пресекли деятельность хакерской группировки REvil, которая занималась хищением и вымогательством денег при помощи вредоносных программ. Силовики выяснили полный состав преступной группы и задержали подозреваемых в нескольких регионах РФ, изъяв у них более 426 млн рублей, а также $600 тыс., €500 тыс. и 20 автомобилей премиум-класса, купленных на вырученные средства. Основанием для поиска группировки хакеров послужило обращение компетентных органов из США. Российская сторона уведомила Вашингтон о проведённой операции.

В России пресечена деятельность хакерской группировки REvil, члены которой занимались хищением денег с помощью вредоносных программ. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, совместные со следственным департаментом МВД России операции прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской и Липецкой областях.

Основанием для разыскных мероприятий послужило обращение компетентных органов США, которые рассказали о лидере сообщества REvil и его причастности к посягательствам на информресурсы зарубежных компаний. Известно, что злоумышленники внедряли вредоносное программное обеспечение, шифровали информацию и вымогали деньги за её дешифровку.

Специалисты ФСБ установили полный состав группировки REvil и причастность её членов к неправомерному обороту средств платежей. Сообщается, что участники преступного сообщества разработали вредоносное ПО, организовали хищение денежных средств с банковских счетов иностранных граждан и их обналичивание.

«В 25 адресах по местам пребывания 14 членов организованного преступного сообщества изъяты денежные средства: свыше 426 млн рублей, в том числе в криптовалюте, $600 тыс., €500 тыс., а также компьютерная техника, криптокошельки, использовавшиеся для совершения преступлений, 20 автомобилей премиум-класса, приобретённых на денежные средства, полученные преступным путём», — говорится в релизе ФСБ.

Задержанным членам группы предъявлены обвинения, предусмотренные ч. 2 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». Позднее Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и арестовал на два месяца двоих участников REvil — Романа Муромского и Андрея Бессонова.

Отмечается, что представители компетентных органов США были проинформированы о проведённой российскими силовиками операции.

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«В результате совместных действий ФСБ и МВД России организованное преступное сообщество прекратило существование, используемая в преступных целях информационная инфраструктура нейтрализована», — заключили в пресс-службе ФСБ.

Хакерская группировка REvil упоминалась в связи с атаками на ряд объектов в США в 2021 году. В частности, в конце мая бразильская компания JBS (крупнейший в мире производитель мяса) заявила, что против неё была организована хакерская атака, после которой она вынуждена была приостановить работу своих заводов в США.

Впоследствии Белый дом со ссылкой на представителей фирмы сообщил, что выкуп, возможно, требовали из России. В свою очередь, ФБР выпустило официальное заявление, в котором обвинило группировку REvil во взломе компании JBS. Также с REvil связывали нападения на инфраструктуру Apple и правительства Техаса.

Сотрудничество в вопросах кибербезопасности

По итогам встречи в Женеве в июне 2021 года лидеры России и США заявили о планах вести консультации по вопросам кибербезопасности. По словам Владимира Путина, стороны договорились работать вместе в этой сфере. Вместе с тем президент подчеркнул, что лидером по количеству кибератак со своей территории среди всех стран мира остаются США, тогда как России нет в списке государств, лидирующих в этом отношении.

В июле президенты поговорили по телефону. В ходе этой беседы Джо Байден призвал Москву пресечь атаки хакеров с российской территории и пообещал «принять меры» для защиты критически важной инфраструктуры Соединённых Штатов. В свою очередь, в Кремле тогда сообщили, что по линии компетентных ведомств США не поступало обращений по вопросам борьбы с киберпреступностью, «несмотря на готовность российской стороны к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве».

Тема кибербезопасности также упоминалась в ходе бесед двух президентов в декабре.

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Отметим, что в июне 2021 года глава ФСБ Александр Бортников рассказал, что Россия будет работать с США по поиску хакеров в рамках договорённостей, достигнутых на высшем уровне.

«Проводим действия в рамках тех соглашений, которые были осуществлены нашими президентами. Так что будем работать вместе, надеемся на взаимность», — сказал Бортников.

В начале ноября директор по кибербезопасности в администрации США Крис Инглис на слушаниях в палате представителей заявил, что хакеры стали реже атаковать с российской территории.