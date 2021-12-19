«Авария в серверных помещениях»: МВД объяснило сбой в работе системы ГИБДД

Технический сбой в работе информационных ресурсов МВД России произошёл из-за затопления серверных помещений. В ведомстве уточнили, что в связи с аварией 19 декабря не будет проводиться приём граждан в регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции. Вместе с тем 20 декабря в этих подразделениях объявлено рабочим днём.

Технический сбой в работе информационных ресурсов МВД России произошёл из-за затопления серверных помещений. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе уточнили, что в настоящее время специалисты министерства проводят работу по устранению последствий происшествия.

«Установлено, что причиной сбоя стала коммунальная авария в серверных помещениях. В результате серверы, на которых хранятся информационные массивы по линии работы Госавтоинспекции, оказались залиты водой», — пояснили в МВД.

Там добавили, что на устранение последствий аварии потребуется больше времени, чем анонсировалось накануне, в связи с чем 19 декабря не будет проводиться приём граждан в регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции.

В ведомстве сообщили, что рассчитывают завершить работы до вечера 19 декабря, и принесли извинения в связи с доставленными неудобствами.

«В связи с указанными обстоятельствами 20 декабря объявлено рабочим днём для всех регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции, куда граждане смогут обратиться за получением государственных услуг как в электронном виде, так и в порядке живой очереди», — добавили в МВД.

Напомним, накануне министерство подтвердило, что технический сбой привёл к неполадкам в функционировании информационной системы Госавтоинспекции. В связи с этим региональные подразделения ведомства были вынуждены приостановить оказание услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений. Помимо этого, был ограничен доступ к информации о наложенных административных штрафах за нарушения ПДД.

«Кроме того, будет обеспечена возможность использования платежных документов, оплаченных со скидкой 30%, гражданам, записавшимся на прием 18 декабря 2021 года, в последующие дни. Решения о привлечении к ответственности за нарушение правил госрегистрации транспортных средств будут приниматься с учетом возникшей технической проблемы», — отмечали в МВД.

О сбое со ссылкой на очевидцев также сообщало издание «Фонтанка». По словам обратившихся в ГИБДД с документами жителей Санкт-Петербурга, их попросили прийти снова на следующий день из-за невозможности внести данные в систему. В одном из отделений изданию сообщили, что с проблемой столкнулись по всей России. Неполадки подтвердили, в частности, в Москве, Красноярском крае и Новосибирске.

АГН «Москва»

© Сергей Ведяшкин

Также о неполадках в работе системы ГИБДД сообщали в Челябинске. По словам очевидцев, в здание подразделений инспекции не пускали посетителей.

«В МВД России подчеркивают, что подобные случаи являются единичными. При их выявлении специалисты ведомства незамедлительно их устраняют, принимая необходимые меры реагирования», — заметили в ведомстве.

22 ноября сбой также произошёл в системе ГИБДД по проверке штрафов. Как сообщало РИА Новости, при попытке проверить наличие штрафов за нарушение правил дорожного движения на сайте ГИБДД России появлялась информация об ошибке.

«Проверка наличия неуплаченных штрафов завершилась ошибкой», — говорилось в ответе пользователям системы.

По данным агентства, такой ответ сайт выдавал при проверке разных автомобилей как в десктопной версии, так и в мобильной.

Вечером в ГИБДД сообщили, что причиной сбоя стали технические работы.

«Технические специалисты проводили настройку оборудования, сейчас на сервис в минуту приходит более 2 тысяч запросов», — отмечали в ведомстве.

Ещё один сбой был зафиксирован в работе инспекции в июне 2019 года. Тогда региональные подразделения ведомства также были вынуждены приостановить оказание услуг по регистрации транспортных средств и выдаче удостоверений. Также пришлось «ограничить доступ к информации о наложенных административных штрафах за нарушения ПДД». В течение дня неполадки были устранены.

В ноябре 2020 года из-за сбоев на сайте госуслуг Госавтоинспекция по Московской области принимала заявки по телефону. Это произошло из-за того, что портал «Госуслуги» выдавал техническую ошибку при записи, не позволяя выбрать время посещения. По телефону жители могли записаться в том числе на сдачу экзаменов, выдачу прав и регистрацию транспорта. Через некоторое время неполадки также были устранены.