В работе информационного ресурса ГИБДД произошёл сбой

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В работе информационного ресурса ГИБДД произошёл сбой, к настоящему времени специалистам удалось устранить неполадки.
В работе информационного ресурса ГИБДД произошёл сбой
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Специалисты полностью устранили последствия сбоя», — рассказали ТАСС представители ведомства.

Они добавили, что приём граждан возобновлён во всех региональных подразделениях.

Отмечается, что региональные подразделения ведомства должны были приостановить оказание услуг по регистрации транспортных средств и выдаче удостоверений.

Как уточняется, пришлось также «ограничить доступ к информации о наложенных административных штрафах за нарушения ПДД».

Ранее СМИ сообщили о сбое в работе единой базы ГИБДД ведомства по всей стране.

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