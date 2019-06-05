В работе информационного ресурса ГИБДД произошёл сбой
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- РИА Новости
«Специалисты полностью устранили последствия сбоя», — рассказали ТАСС представители ведомства.
Они добавили, что приём граждан возобновлён во всех региональных подразделениях.
Отмечается, что региональные подразделения ведомства должны были приостановить оказание услуг по регистрации транспортных средств и выдаче удостоверений.
Как уточняется, пришлось также «ограничить доступ к информации о наложенных административных штрафах за нарушения ПДД».
Ранее СМИ сообщили о сбое в работе единой базы ГИБДД ведомства по всей стране.