Сбой в работе информационных ресурсов МВД произошёл в связи с затоплением серверных помещений

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В МВД заявили, что причиной технического сбоя в работе информационных ресурсов ведомства, затронувшего информационные массивы по линии работы Госавтоинспекции, стало затопление серверных помещений.
Сбой в работе информационных ресурсов МВД произошёл в связи с затоплением серверных помещений
  • Pixabay

Об этом сообщает «МВД Медиа».

«Установлено, что причиной сбоя стала коммунальная авария в серверных помещениях. В результате серверы, на которых хранятся информационные массивы по линии работы Госавтоинспекции, оказались залиты водой», — говорится в заявлении.

Отмечается, что специалисты продолжают восстановительные работы в связи с ЧП, однако они продолжатся дольше, чем ожидалось. В связи с этим планируется, что серверы восстановят свою работу лишь вечером 19 декабря.

«В связи с указанными обстоятельствами 20 декабря объявлено рабочим днём для всех регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции», — уточнили в МВД.

18 декабря стало известно, что технический сбой в работе информационных ресурсов МВД России привёл к неполадкам в функционировании информационной системы Госавтоинспекции.

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