В информационной системе ГАИ произошёл сбой

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Технический сбой в работе информационных ресурсов МВД России привёл к неполадкам в функционировании информационной системы Госавтоинспекции.
В информационной системе ГАИ произошёл сбой
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

«Сегодня в связи с техническим сбоем в работе информационных ресурсов МВД России отмечались неполадки в функционировании Федеральной информационной системы Госавтоинспекции», — сообщается на сайте «МВД Медиа».

Отмечается, что региональные отделения ГАИ временно приостановили регистрацию транспортных средств, выдачу водительских удостоверений, а также ограничили доступ к информации о штрафах за нарушения ПДД.

Ведомство проводит работы по устранению последствий технического сбоя.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал работу МВД в 2020 году.

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