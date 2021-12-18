В информационной системе ГАИ произошёл сбой

Технический сбой в работе информационных ресурсов МВД России привёл к неполадкам в функционировании информационной системы Госавтоинспекции.

«Сегодня в связи с техническим сбоем в работе информационных ресурсов МВД России отмечались неполадки в функционировании Федеральной информационной системы Госавтоинспекции», — сообщается на сайте «МВД Медиа».

Отмечается, что региональные отделения ГАИ временно приостановили регистрацию транспортных средств, выдачу водительских удостоверений, а также ограничили доступ к информации о штрафах за нарушения ПДД.

Ведомство проводит работы по устранению последствий технического сбоя.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал работу МВД в 2020 году.