В Подмосковье на приём в Госавтоинспекцию можно записаться по телефону

В Московской области из-за сбоев на сайте госуслуг областная Госавтоинспекция принимает заявки по телефону.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Подать заявки можно будет в любой день, кроме воскресенья и понедельника. По телефону жители могут записаться, например, на сдачу экзаменов, выдачу прав и регистрацию транспорта.

Ранее исполнительный директор ассоциации «Национальный совет такси» Наталия Лозинская в беседе с газетой «Известия» прокомментировала идею создания цифровой базы таксистов в Москве.