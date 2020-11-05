В Подмосковье на приём в Госавтоинспекцию можно записаться по телефону

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В Московской области из-за сбоев на сайте госуслуг областная Госавтоинспекция принимает заявки по телефону.
В Подмосковье на приём в Госавтоинспекцию можно записаться по телефону
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Подать заявки можно будет в любой день, кроме воскресенья и понедельника. По телефону жители могут записаться, например, на сдачу экзаменов, выдачу прав и регистрацию транспорта.

Ранее исполнительный директор ассоциации «Национальный совет такси» Наталия Лозинская в беседе с газетой «Известия» прокомментировала идею создания цифровой базы таксистов в Москве.

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