В Подмосковье на приём в Госавтоинспекцию можно записаться по телефону
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- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Подать заявки можно будет в любой день, кроме воскресенья и понедельника. По телефону жители могут записаться, например, на сдачу экзаменов, выдачу прав и регистрацию транспорта.
Ранее исполнительный директор ассоциации «Национальный совет такси» Наталия Лозинская в беседе с газетой «Известия» прокомментировала идею создания цифровой базы таксистов в Москве.