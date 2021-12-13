«Подозреваемый в тяжёлом состоянии»: что известно о взрыве у православной гимназии в Серпухове

Утром 13 декабря возле православной гимназии при женском монастыре в Серпухове произошёл взрыв. В МВД сообщили, что его совершил 18-летний выпускник этого учебного заведения, которому в результате ЧП оторвало ногу. По данным Минздрава, он госпитализирован в тяжёлом состоянии, ещё шесть человек находятся в удовлетворительном состоянии, один — в состоянии средней степени тяжести. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатых веществ.

Утром в понедельник, 13 декабря, около входа в православную гимназию при женском монастыре в Серпухове произошёл взрыв. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области, ЧП устроил выпускник этого учебного заведения.

«Сегодня в 08:24 около православной гимназии рядом с Введенским Владычним женским монастырём города Серпухова 18-летний выпускник этого учебного заведения произвёл самоподрыв... пострадал он сам и 15-летний подросток», — заявили в ведомстве.

В пресс-службе Министерства здравоохранения региона уточнили, что после взрыва в областных больницах находятся восемь человек, включая злоумышленника, которому при детонации самодельного взрывного устройства оторвало ногу.

«Проводятся необходимые диагностические мероприятия. Шесть человек находятся в удовлетворительном состоянии, один — в средней степени тяжести, подозреваемый в организации происшествия — в тяжёлом. Медицинская помощь оказывается в полном объёме», — приводит ТАСС текст сообщения. Позднее источник агентства в экстренных службах заявил, что число пострадавших выросло до 12.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьёва, власти должны обеспечить безопасность социальных учреждений региона, чтобы произошедшее не повторилось.

«Правоохранительные органы разбираются, в чём причина, мотивы такого преступления. А наша задача — продолжать обеспечивать все меры безопасности, чтобы наши школы и другие социальные учреждения могли избежать таких страшных и трагических событий», — цитирует его телеканал «360».

В пресс-службе прокуратуры Московской области рассказали, что на место происшествия выехал областной прокурор Сергей Забатурин, а также и. о. Серпуховского городского прокурора Валерий Кукушкин.

Спецкор RT Константин Рожков — о ситуации на месте взрыва

Также на месте ЧП работает следственно-криминалистическая группа, по факту случившегося возбуждено уголовное дело.

«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области по факту происшествия в монастыре возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 223.1 УК РФ)», — сообщили в пресс-службе СК.

Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СК Александру Старикову доложить о ходе расследования дела. Уголовное производство поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Как сообщила журналистам официальный представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий, по месту жительства напавшего на гимназию проведён обыск, в ходе которого изъяты предметы и вещества, «имеющие значение для дальнейшего расследования уголовного дела».

«По изъятым предметам и веществам будут назначены соответствующие экспертизы, — сообщила она. — С человеком, который попытался совершить самоубийство общеопасным способом, следователи ещё не работали, поскольку он находится в медицинском учреждении, в реанимации».

Следователи допрашивают родственников устроившего взрыв, его окружение и сотрудников гимназии.

Был ли конфликт, установит следствие

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, причиной ЧП мог стать конфликт, который когда-то был у выпускника гимназии с другими воспитанниками и учителями. «Возможно, таким образом он решил отомстить. Действительно ли там был конфликт, будет установлено в ходе следствия», — пояснил собеседник агентства.

РПЦ окажет помощь всем пострадавшим при взрыве в Серпухове, сообщил в своём Telegram-канале глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

«Где бы ни происходили подобные нападения, они вызывают одинаковую скорбь, желание не допустить подобного в будущем... Церковь, в том числе в учебных заведениях, работает и с трудными подростками, у которых исковеркана жизнь. Мы будем и впредь работать со всеми детьми», — добавил Легойда.

По предварительным данным, злоумышленником оказался 18-летний Владислав Струженков.

RT удалось поговорить с коллегой его отца Андрея Струженкова. По его словам, родители Владислава давно в разводе, а сын живёт с матерью.

«Никаких проблем у них не было, я в шоке, что такое случилось именно с этой семьёй. Я не знаю, что там у Влада могли быть за проблемы в церковной школе. Мне, наоборот, казалось, там круто: и подход серьёзный, и детей учат хорошо. После школы он, по-моему, никуда не пошёл. Почему не в армии? У Влада было что-то со здоровьем, и он имел освобождение», — сказал собеседник RT.

Вместе с тем ученик гимназии при женском монастыре в Серпухове рассказал Ruptly о первых минутах после взрыва.

«Я не чувствовал ничего, никакого взрыва — сказали, что был, но я запах только чувствовал. Прекратили (занятия. — RT) и пошли в то место, где мы сидели. Нам дали таблетки от головы, и все успокоились. Я только полицию видел и скорую, больше ничего не увидел», — заметил он.

Местный житель Руслан Карпов, ещё один очевидец случившегося, в разговоре с Ruptly сообщил, что был слышен «громкий хлопок», после которого быстро приехали скорая помощь и пожарные.

«По организации, как там всё работает, всё замечательно, дети довольные ходят, жалоб не слышно, — подчеркнул мужчина. — По охране — слабо, это однозначно, очень слабо по охране. Наверное, её нужно более мощно охранять».