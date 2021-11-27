Увольнение мэра, состояние пострадавших и уголовные дела: как развивается ситуация вокруг ЧП на шахте «Листвяжная»

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв заявил, что мэр города Прокопьевска Вячеслав Старченко отправлен в отставку после банкета в честь его назначения. Предположительно, мероприятие состоялось во время траура, введённого в связи с ЧП на шахте «Листвяжная», в результате которого погиб 51 человек. Между тем следователи предъявили обвинения пятерым руководителям шахты. Троим из них инкриминируют нарушение техники безопасности на промышленных объектах, двоим — халатность, повлёкшую гибель людей. На фоне сложившейся ситуации в областном МЧС заявили, что окажут всю необходимую помощь семьям погибших при аварии в шахте.

Мэр города Прокопьевска Вячеслав Старченко отправлен в отставку после банкета в честь своего назначения во время траура в связи с ЧП на шахте «Листвяжная». По словам губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва, это произошло «в то время, как весь Кузбасс и вся страна с болью в сердце следили за новостями с «Листвяжной», переживая за шахтёров и спасателей. Цивилёв отметил, что у него просто нет слов, чтобы описать произошедшее.

«У людей, которые были на том банкете, по-видимому, нет сердца, раз они могли позволить себе в столь страшный и тяжёлый для всех нас момент что-то праздновать и отмечать», — заключил глава региона.

Вместе с тем сам уволенный мэр Прокопьевска Старченко позднее в беседе с газетой «Известия» заявил, что он не присутствовал на банкете в день трагедии на шахте. По его словам, торжественных мероприятий в честь инаугурации не было. Старченко также сказал, что намерен обратиться в правоохранительные органы, а также встретиться с главой региона, чтобы прояснить ситуацию.

Напомним, 25 ноября в шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария. В результате трагедии погиб 51 человек, среди которых 46 горняков и пять горноспасателей. Предварительной причиной ЧП на шахте считается взрыв метана.

В Кузбассе объявлен трёхдневный траур по погибшим. Шестерых спасателей представили к награде, пятерых из них — посмертно.

При этом один из объявленных ранее погибшим спасатель был найден живым. По данным от утра 27 ноября, состояние мужчины оценивается как стабильно тяжёлое. Медики рассказали, что по итогам сеанса телемедицины его переведут в Кемерово.

Состояние других госпитализированных после ЧП на шахте стабильное, некоторых планируют выписать на следующей неделе, рассказал заместитель главврача Кузбасского клинического центра охраны здоровья шахтёров Александр Агаларян.

«По остальным пациентам, находящимся у нас, состояние также стабильное. Уже, можно сказать, удовлетворительное», — цитирует РИА Новости Агаларяна.

Отмечается, что большинство из пострадавших будет в ближайшее время готовиться на выписку.

Уголовные дела

Между тем родственники шахтёров рассказали о неоднократных нарушениях техники безопасности на шахте. Руководители объекта были задержаны, заведено уголовное дело. По данным Следственного комитета, пятерым фигурантам уже предъявлены обвинения.

«В Следственном комитете России предъявлено обвинение директору шахты «Листвяжная» в Кемеровской области Сергею Махракову, его первому заместителю Андрею Молостову, начальнику участка Сергею Герасимёнку, а также главным государственным инспекторам Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергею Винокурову и Вячеславу Семыкину», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Махракову, Молостову и Герасимёнку инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК России (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц), Винокурову и Семыкину — ч. 3 ст. 293 УК России (халатность, повлёкшая по неосторожности смерть двух и более лиц).

По данным СМИ, Махраков свою вину не признал, Семыкин арестован на два месяца.

Помощь семьям погибших спасателей

Врио главы МЧС России Александр Чуприян заявил, что ведомство окажет всю необходимую помощь семьям погибших при аварии в шахте сотрудников.

«В большой семье МЧС вы брошены не будете. С каждой семьёй мы будем работать индивидуально и решать все возникающие вопросы, в том числе с образованием детей», — сказал он на встрече с семьями погибших спасателей.

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Чуприян добавил, что родственникам выплатят такие же компенсации, как и семьям погибших шахтёров.

«Ваши родные были мужественными людьми, выбравшими эту сложную профессию. Горноспасатели — это последняя надежда попавших в беду шахтёров», — сказал он.

«Нужно, чтобы ничего подобного в будущем не происходило»

Накануне Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности страны касательно аварии на шахте «Листвяжная». Глава государства выразил соболезнования семьям погибших шахтёров и почтил минутой молчания их память.

Президент поручил сделать всё для поддержки пострадавших на шахте в Кузбассе. Путин отметил, что находится на постоянной связи с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилёвым.

Кроме того, глава государства обратил внимание на то, что причины подобных происшествий выясняют уже после того, как трагедия произошла.

«Нужно, чтобы ничего подобного в будущем не происходило, а для этого нужна системная работа и контроль за ранее принятыми решениями», — подчеркнул президент.