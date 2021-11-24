«От 12 до 17 лет»: в России зарегистрировали вакцину от COVID-19 для детей

Заместитель директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Денис Логунов сообщил, что в России выдали регистрационное разрешение для вакцины от коронавирусной инфекции для детей от 12 до 17 лет. Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова, препарат может поступить в гражданский оборот в конце декабря. Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства рассказал, что ревакцинировался против коронавирусной инфекции препаратом «Спутник Лайт», а также назальной вакциной.

Заместитель директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Денис Логунов сообщил, что в России выдали регистрационное разрешение для вакцины от коронавирусной инфекции для детей от 12 до 17 лет.

«Сегодня получено разрешение на использование «Спутника» уже в детской популяции, вакцина получила регистрацию», — цитирует РИА Новости Логунова.

Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством, при благоприятном исходе данная вакцина поступит в гражданский оборот в конце декабря.

«Там у нас 40 с лишним дней на контроль», — сказала она.

Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства рассказал, что ревакцинировался против коронавирусной инфекции.

Российский лидер отметил, что через шесть месяцев после вакцинации у него снизились защитные титры и специалисты порекомендовали провести процедуру ревакцинации. Глава государства уточнил, что сначала сделал повторный укол, а на следующий день испытал назальную форму вакцины.

«Никаких ощущений, честно говоря, у меня не было, просто ничего. Просто 15 минут посидел и пошёл», — рассказал Путин.

Президент отметил, что утром уже занимался спортом.

«Так что могу засвидетельствовать, что всё развивается так, как наши учёные и специалисты говорят, всё так и есть. Посмотрим, каков будет результат с точки зрения повышения защитных титров», — рассказал он.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Владимир Путин принял назальную вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 в виде жидкости.

«Это назальная вакцина, в испытаниях которой он принял участие», — рассказал он.

Как отметил Песков, назальную вакцину Путину впрыснули в носоглотку и нос на следующий день после ревакцинации препаратом «Спутник Лайт». Он добавил, что никаких побочных эффектов у президента не наблюдалось.

В ходе совещания Путин также рекомендовал россиянам своевременно пройти процедуру как вакцинации, так и ревакцинации, напомнив, что это чрезвычайно важно.

РИА Новости

© Виталий Белоусов

«Для того чтобы нам достичь общего нужного уровня иммунной защиты, иммунитета, нужно пройти первую фазу вакцинации, с тем чтобы своевременно приступить и к ревакцинации, и тогда у нас люди будут защищены», — заметил президент.

Глава государства также предложил подумать над созданием вакцины от коронавирусной инфекции для детей от двух лет. Вместе с тем Путин подчеркнул, что вакцинация «должна быть добровольной, тем более для детей».

Вице-премьер России Татьяна Голикова отметила, что на данный момент снижение заболеваемости COVID-19 наблюдается в 33 регионах, наиболее значимое — в Санкт-Петербурге, Москве и Московской области. Превышен уровень заболеваемости, по её словам, в пяти регионах — Новгородской, Амурской, Томской областях, Хабаровском крае и в Крыму.

В целом по итогам прошедшей недели заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в России снизилась на 6,1% и составила 175,6 человека на 100 тыс. населения, рассказала Голикова.

Она также предупредила, что в стране будет новый эпидемический подъём по коронавирусу, отметив, что этого не избежали другие страны. Чтобы пройти его наиболее безопасно, в России нужно существенно снизить заболеваемость и достигнуть определённых показателей коллективного иммунитета.

«А он (эпидемический подъём. — RT) будет, его, к сожалению, не избежали другие страны. И поэтому важно, чтобы мы здесь все соблюдали соответствующую дисциплину и придерживались консолидированных решений, которые выработаны», — отметила вице-премьер.

Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19 в России на данный момент достиг 50,4%.

Вместе с тем вице-премьер отметила, что «в целом по стране мы пока не отмечаем значительного снижения уровня смертности».

«По-прежнему у нас ежедневно уходит из жизни более 1200 наших граждан — это серьёзная, драматичная статистика. И я ещё раз хочу отметить, что преимущественно из жизни уходят граждане 60 лет и старше. Как правило, это люди, которые страдали хроническими заболеваниями, находились на диспансерном учёте. И, к сожалению, большинство, абсолютное большинство из них пренебрегли прохождением вакцинации», — заявила Голикова.