«От 12 до 17 лет»: в России зарегистрировали вакцину от COVID-19 для детей
- Люди в пункте вакцинации от COVID-19 в ГУМе в Москве
- РИА Новости
- © Виталий Белоусов
Заместитель директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Денис Логунов сообщил, что в России выдали регистрационное разрешение для вакцины от коронавирусной инфекции для детей от 12 до 17 лет.
«Сегодня получено разрешение на использование «Спутника» уже в детской популяции, вакцина получила регистрацию», — цитирует РИА Новости Логунова.
Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством, при благоприятном исходе данная вакцина поступит в гражданский оборот в конце декабря.
«Там у нас 40 с лишним дней на контроль», — сказала она.
Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства рассказал, что ревакцинировался против коронавирусной инфекции.
Российский лидер отметил, что через шесть месяцев после вакцинации у него снизились защитные титры и специалисты порекомендовали провести процедуру ревакцинации. Глава государства уточнил, что сначала сделал повторный укол, а на следующий день испытал назальную форму вакцины.
«Никаких ощущений, честно говоря, у меня не было, просто ничего. Просто 15 минут посидел и пошёл», — рассказал Путин.
Президент отметил, что утром уже занимался спортом.
«Так что могу засвидетельствовать, что всё развивается так, как наши учёные и специалисты говорят, всё так и есть. Посмотрим, каков будет результат с точки зрения повышения защитных титров», — рассказал он.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Владимир Путин принял назальную вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 в виде жидкости.
«Это назальная вакцина, в испытаниях которой он принял участие», — рассказал он.
Как отметил Песков, назальную вакцину Путину впрыснули в носоглотку и нос на следующий день после ревакцинации препаратом «Спутник Лайт». Он добавил, что никаких побочных эффектов у президента не наблюдалось.
В ходе совещания Путин также рекомендовал россиянам своевременно пройти процедуру как вакцинации, так и ревакцинации, напомнив, что это чрезвычайно важно.
- РИА Новости
- © Виталий Белоусов
«Для того чтобы нам достичь общего нужного уровня иммунной защиты, иммунитета, нужно пройти первую фазу вакцинации, с тем чтобы своевременно приступить и к ревакцинации, и тогда у нас люди будут защищены», — заметил президент.
Глава государства также предложил подумать над созданием вакцины от коронавирусной инфекции для детей от двух лет. Вместе с тем Путин подчеркнул, что вакцинация «должна быть добровольной, тем более для детей».
Вице-премьер России Татьяна Голикова отметила, что на данный момент снижение заболеваемости COVID-19 наблюдается в 33 регионах, наиболее значимое — в Санкт-Петербурге, Москве и Московской области. Превышен уровень заболеваемости, по её словам, в пяти регионах — Новгородской, Амурской, Томской областях, Хабаровском крае и в Крыму.
В целом по итогам прошедшей недели заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в России снизилась на 6,1% и составила 175,6 человека на 100 тыс. населения, рассказала Голикова.
Она также предупредила, что в стране будет новый эпидемический подъём по коронавирусу, отметив, что этого не избежали другие страны. Чтобы пройти его наиболее безопасно, в России нужно существенно снизить заболеваемость и достигнуть определённых показателей коллективного иммунитета.
«А он (эпидемический подъём. — RT) будет, его, к сожалению, не избежали другие страны. И поэтому важно, чтобы мы здесь все соблюдали соответствующую дисциплину и придерживались консолидированных решений, которые выработаны», — отметила вице-премьер.
Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19 в России на данный момент достиг 50,4%.
Вместе с тем вице-премьер отметила, что «в целом по стране мы пока не отмечаем значительного снижения уровня смертности».
«По-прежнему у нас ежедневно уходит из жизни более 1200 наших граждан — это серьёзная, драматичная статистика. И я ещё раз хочу отметить, что преимущественно из жизни уходят граждане 60 лет и старше. Как правило, это люди, которые страдали хроническими заболеваниями, находились на диспансерном учёте. И, к сожалению, большинство, абсолютное большинство из них пренебрегли прохождением вакцинации», — заявила Голикова.