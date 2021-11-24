Путин предложил проанализировать ситуацию в регионах с высоким и низким уровнем вакцинации

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством предложил провести анализ смертности и продолжительности жизни в регионах, добившихся высокого уровня вакцинации, и в тех субъектах, где такой уровень не достигнут.

«Всё-таки мне кажется, нужно провести, это не сложно сделать, анализ продолжительности жизни и смертности в тех регионах, которые добились хороших показателей по вакцинации, вот вы говорите 80%, и в тех, где пока такого уровня не достигнуто», — отметил Путин.

Как заявила зампредседателя правительства Татьяна Голикова, результаты мониторинга будут готовы по итогам года.

Также Путин рекомендовал россиянам не только привиться от коронавируса, но и вовремя пройти ревакцинацию.