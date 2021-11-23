«В содеянном не раскаиваюсь»: суд арестовал двух обвиняемых в убийстве мужчины в Ленинградской области

Всеволожский городской суд Ленинградской области заключил под стражу двух обвиняемых в убийстве мужчины, труп которого 20 ноября выпал из багажника внедорожника после ДТП на трассе А-121 «Сортавала». Третьего фигуранта дела, которому вменяют укрывательство преступления, отпустили под подписку о невыезде. При этом в ходе допроса один из обвиняемых неожиданно признался, что в сентябре 2020 года убил человека, чтобы попробовать его мясо. До сих пор это преступление, произошедшее в парке Сосновка в Выборгском районе города, считалось нераскрытым.

Всеволожский городской суд арестовал на два месяца обвиняемых в убийстве мужчины, труп которого на днях выпал из багажника машины, попавшей в ДТП на автодороге А-121 «Сортавала» в Ленинградской области. Как сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР, фигуранты пробудут в СИЗО по 20 января 2022 года.

«По ходатайству следственного органа судом двоим мужчинам, обвиняемым в убийстве, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отмечается в сообщении.

В пресс-службе судов Ленинградской области уточнили, что арестованы житель города Мурино Е.Е. Комаров и житель Санкт-Петербурга Я.И. Щепановский. Их обоих обвиняют по п. «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершённое группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой).

Как передаёт ТАСС, третий фигурант дела, которому вменяют укрывательство преступления, отпущен под подписку о невыезде.

Труп в багажнике

В субботу, 20 ноября, на автодороге А-121 «Сортавала» недалеко от развязки с деревней Керро произошло ДТП — автомобиль Mitsubishi Galant врезался в отбойник, после чего из багажника машины выпал труп мужчины с перерезанным горлом. После этого, по словам очевидцев, водитель и два пассажира выбежали из автомобиля и скрылись в лесу.

Прибывшие на место происшествия оперативники установили, что погибший — 50-летний уроженец Еревана Аркади Казинян. По данным местных СМИ, он проживал в Санкт Петербурге с 1996 года.

«В результате следственно-оперативных мероприятий по горячим следам следователями и сотрудниками полиции через несколько часов задержаны трое молодых людей», — заявила RT официальный представитель управления СК по Ленинградской области Мария Добрынина.

Журналисты издания 47news выяснили, что задержание произошло на чердаке одного из домов по улице Большая Зеленина в Санкт-Петербурге, где в последнее время проживал 23-летний Егор Комаров. Другой фигурант дела, 23-летний уроженец Луганской области Ян Щепановский, и третий задержанный, чьё имя не называется, проживали по другому адресу.

На допросе они признались в содеянном, заявив, что поводом для жестокой расправы послужило то, что накануне убийства Казинян избил Щепановского.

По данным следствия, в третьем часу ночи на территории гаражного кооператива «Лагуна», расположенного на Лабораторной улице Санкт-Петербурга, приятели, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напали на Казиняна и нанесли ему несколько ножевых ранений. После этого они позвонили знакомому и попросили отвезти их в лесополосу под Приозёрск. Перед отъездом злоумышленники взяли из гаража две лопаты, верёвку и строительные мешки, а гараж подожгли.

Однако на пути к месту, где они собирались закопать тело, около четырёх утра машина попала в аварию. В итоге следствие предъявило двум фигурантам обвинение в убийстве, а третьему — в укрывательстве преступления.

Сторож гаражного кооператива рассказал RT обстоятельства той ночи.

«В ночь с пятницы на субботу подожгли ремонтный бокс. У нас сторожка так стоит, что мы не видим их. Они думали, что это имущество убитого, и вот так мстили. Я убитого ни разу не видел — там много кто занимается ремонтом, — рассказал RT охранник. — Пожар был не сильный, но хватило того, чтобы сгорела электропроводка. Мы три дня греемся от газовой печки».

Шокирующее признание

Между тем, в ходе допроса Егор Комаров сделал неожиданное признание, обронив фразу, что «любит убивать людей». В ходе дальнейших расспросов он признался в убийстве, которое совершил ради того, чтобы «попробовать человеческое мясо».

Оказалось, что жертвой Комарова стал биржевой брокер. Утром 27 сентября 2020 года полиция Выборгского района обнаружила в трубе парка Сосновка тело 38-летнего мужчины. Вместе с телом нашли рюкзак, в котором были продукты и чек супермаркета из ТРК «Родео Драйв», расположенного неподалёку. На кадрах с камер видно, что мужчина, одетый в синие джинсы и футболку, с оранжевым рюкзаком на спине вышел из торгового центра и ушёл в сторону парка. Его никто не преследовал.

На допросе Комаров заявил следователям: «Того из Сосновки я зря убил. Невкусный оказался. Я давно хотел убить человека и попробовать его на вкус, но не решался, так как было страшно. Но в сентябре прошлого года решился — взял нож и рюкзак и пошёл в парк Сосновка... Я выбрал человека и пошёл за ним».

По его словам, вскоре он подошёл к мужчине сзади и ударил его ножом в шею. Когда тот стал сопротивляться, он нанёс ещё около десяти ударов. После этого, по словам задержанного, он отрезал убитому язык и приготовил его дома. Свои показания он подписал следующим образом: «В содеянном не раскаиваюсь. С моих слов записано верно, мною прочитано. Замечаний и пояснений нет».

Знакомые Комарова на условиях анонимности рассказали RT, что не замечали за ним никаких странностей и подобные новости сильно их шокировали. «Знаю его с 2018 года. Нормальный пацан... судя по всему был», — заявил один из приятелей Комарова.

«Когда-то мы работали вместе летом в студенческих отрядах. Трудящийся человек, без странностей. Что сейчас с ним произошло — не знаю. Сам в шоке», — сказал ещё один знакомый обвиняемого.

Как выяснил RT, Комаров интересовался «анархо-примитивизмом» и «эликсирами бессмертия», слушал психоделическую музыку.