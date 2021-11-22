В Ленобласти двум мужчинам, из автомобиля которых выпал труп, предъявлено обвинение
- РИА Новости
«20 ноября 2021 года на автодороге А121 «Сортавала» во Всеволожском районе Ленинградской области обнаружено тело мужчины 1971 года рождения с явными признаками насильственной смерти», — говорится в сообщении ведомства.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК «Убийство».
По информации следствия, двое задержанных в ходе конфликта с мужчиной нанесли ему несколько ножевых ранений, а затем решили вывезти тело убитого на автомобиле на территорию Ленинградской области.
Задержанные подтвердили свою причастность к совершению преступления.
21 ноября стало известно, что в Санкт-Петербурге задержали подозреваемых, из автомобиля которых после аварии выпал труп мужчины.