В Ленобласти двум мужчинам, из автомобиля которых выпал труп, предъявлено обвинение

В Ленинградской области предъявили обвинение в убийстве двум мужчинам, из багажника машины которых при ДТП выпало тело человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК.

«20 ноября 2021 года на автодороге А121 «Сортавала» во Всеволожском районе Ленинградской области обнаружено тело мужчины 1971 года рождения с явными признаками насильственной смерти», — говорится в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК «Убийство».

По информации следствия, двое задержанных в ходе конфликта с мужчиной нанесли ему несколько ножевых ранений, а затем решили вывезти тело убитого на автомобиле на территорию Ленинградской области.

Задержанные подтвердили свою причастность к совершению преступления.

21 ноября стало известно, что в Санкт-Петербурге задержали подозреваемых, из автомобиля которых после аварии выпал труп мужчины.