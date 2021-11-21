47news: в Петербурге задержали подозреваемых, из машины которых выпал труп мужчины

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В Санкт-Петербурге задержали подозреваемых, из автомобиля которых после аварии выпал труп мужчины, сообщает 47news со ссылкой на полицию.
47news: в Петербурге задержали подозреваемых, из машины которых выпал труп мужчины
  • РИА Новости

Как пишет издание, авария произошла утром 20 ноября на трассе А-21 «Сортавала» во Всеволожском районе Ленобласти. После столкновения с отбойником трое мужчин вышли из машины и скрылись с места аварии, а на месте происшествия был найден труп.

«Полиция Петербурга нашла подозреваемых в убийстве 50-летнего мужчины», — сообщает портал.

Как пишет издание, убийство, по предварительным данным, случилось в «Калининском районе Петербурга, в гаражном кооперативе «Лагуна».

Официальных комментариев правоохранительных органов портал не приводит.

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