47news: в Петербурге задержали подозреваемых, из машины которых выпал труп мужчины

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемых, из автомобиля которых после аварии выпал труп мужчины, сообщает 47news со ссылкой на полицию.

Как пишет издание, авария произошла утром 20 ноября на трассе А-21 «Сортавала» во Всеволожском районе Ленобласти. После столкновения с отбойником трое мужчин вышли из машины и скрылись с места аварии, а на месте происшествия был найден труп.

«Полиция Петербурга нашла подозреваемых в убийстве 50-летнего мужчины», — сообщает портал.

Как пишет издание, убийство, по предварительным данным, случилось в «Калининском районе Петербурга, в гаражном кооперативе «Лагуна».

Официальных комментариев правоохранительных органов портал не приводит.