Слухи о каннибализме: в Новосибирской области 66-летнего пенсионера подозревают в убийстве трёх человек

В Новосибирской области задержан 66-летний пенсионер, подозреваемый в убийстве трёх человек. 20 апреля в его доме нашли останки пропавшего за несколько дней до этого мужчины, а при дальнейшем обыске оперативники обнаружили ещё два трупа. При этом местные жители сообщают, что предполагаемый маньяк якобы хранил в холодильнике человеческое мясо.

66-летний житель села Северное в Новосибирской области попал в поле зрения правоохранительных органов после исчезновения 36-летнего местного жителя — тот уехал из дома на велосипеде 16 апреля и не вернулся. 20 апреля полицейские пришли к пенсионеру, поскольку накануне исчезновения пропавший находился у него в гостях. Во дворе оперативники увидели велосипед. Хозяин дома попытался убедить полицию, что гость уходил от него пешком, но затем на его участке обнаружили спрятанные человеческие останки.

«Личность погибшего была установлена — им оказался пропавший без вести житель Северного. Хозяин квартиры, ранее судимый за убийство 66-летний житель села, был задержан по подозрению в совершении преступления. В отношении него следственными органами СУ СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса РФ «Убийство», — говорится в официальном сообщении управления МВД по Новосибирской области.

© СК РФ по Новосибирской области

Труп пропавшего, которым, по информации СМИ, оказался Пётр Лысяный, нашли в выгребной яме туалета, расположенного снаружи дома. Но он оказался не единственной жертвой — вскоре были обнаружены останки ещё двух человек. Их личности сейчас устанавливаются. Следователи предполагают, что это могут быть местные жители, пропавшие без вести в 2017-м и 2019-м годах. Отмечается, что тела погибших «были скелетированы и хранились в подполе дома».

Мужчина, подозреваемый в причастности к исчезновениям и убийствам жителей Северного, задержан, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения. По данным районного управления Следственного комитета, в суд уже направлено ходатайство следователя с просьбой заключить подозреваемого под стражу.

Вскоре после громкого задержания в местных СМИ начали расходиться слухи о том, что убийца поедал своих жертв. По словам местных жителей, при обыске якобы выяснилось, что хозяин квартиры хранил человеческое мясо в холодильнике.

Сейчас правоохранительные органы собирают доказательства причастности задержанного мужчины к убийствам, а также пытаются выяснить обстоятельства и мотивы совершённых преступлений. На придомовом участке задержанного продолжаются поиски других тел.

© СК РФ по Новосибирской области

Как рассказал RT один из местных жителей, предполагаемый маньяк переехал в Северное, имея за плечами уже несколько судимостей по тяжким статьям. Мужчина, по словам собеседника, отбывал срок за изнасилование, а в девяностые попал в тюрьму за то, что убил собственную сестру.

«Он 15 лет сидел за убийство сестры, 10 лет назад освободился, — сообщил собеседник RT. — Сам он не из местных, приехал в Северное несколько лет назад. Деревенька небольшая, все друг друга знают. В последнее время тут стали пропадать люди. Всего четыре человека, кажется, исчезли. И сейчас вот выяснилось, что такая жуткая история, вплоть до того, что он мясо человеческое хранил дома у себя».

Со слов местных жителей журналисты также узнали, что на протяжении долгого времени мужчина жил на свалке неподалеку от села, однако Северный сельсовет выделил ему жильё и прописал в доме на двух хозяев по улице Шерстобитова, где 20 апреля нашли человеческие останки. Замглавы Северного сельсовета Татьяна Литвякова рассказала местным СМИ, что это произошло в 2014 году.

В разговоре с RT одна из жительниц села Северное выразила мнение, что предполагаемого преступника задержали только сейчас, поскольку у первых двух жертв, долгое время числившихся пропавшими без вести, не было семей. Последний же исчезнувший житель села — Пётр Лысяный — являлся отцом семейства. По словам собеседницы RT, в селе знали, что у погибшего были проблемы с алкоголем.

Следователи Куйбышевского района Новосибирской области не исключают, что Лысяный мог быть убит хозяином дома на Шерстобитова как раз после распития спиртных напитков. По версии сотрудников районного СК, в какой-то момент между собутыльниками возник конфликт, в результате которого гостю были нанесены множественные ножевые ранения.