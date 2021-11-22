«Только что проводил встречу»: Песков рассказал о самочувствии Путина после ревакцинации

Владимир Путин чувствует себя нормально после ревакцинации препаратом «Спутник Лайт», рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее президент заявил, что сделал новую прививку по рекомендации специалистов. Тем временем в России за сутки выявлен 35 681 случай инфицирования коронавирусом. Это наименьшее с 24 октября число новых заболевших.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о состоянии здоровья российского лидера Владимира Путина после того, как глава государства ревакцинировался от коронавируса препаратом «Спутник Лайт».

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, Песков сказал, что Путин чувствует себя нормально.

«Нормально... только что проводил встречу»,— сказал пресс-секретарь президента.

Ранее Путин рассказал, что ревакцинировался от коронавируса препаратом «Спутник Лайт». Президент сообщил об этом во время встречи с замдиректора центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Денисом Логуновым. В ходе разговора глава государства отметил, что переносит повторную прививку нормально.

«Что касается безболезненности, то два часа назад мне сделали — я ничего не чувствую, нормальное состояние, всё нормально», — заявил президент.

Напомним, что российский президент сделал первую прививку от коронавируса 23 марта 2021 года, вторую — 14 апреля. В ходе прямой линии 30 июня он рассказал, что выбрал препарат «Спутник V».

Данные о заболеваемости



За прошедшие сутки в России выявлен 35 681 случай инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Это наименьшее с 24 октября число новых заболевших.

За 24 часа полностью выздоровели 28 713 человек, 1241 скончался от осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний. За всё время наблюдений в России зафиксировано 9 366 839 случаев заболевания, выздоровели 8 053 643 человека, скончались 265 336.

По данным Роспотребнадзора, к настоящему времени в стране выполнено свыше 221 млн лабораторных тестов на коронавирус, в том числе 452 тыс. — за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 1 892 874 человека.

За сутки в Москве выявлено 2786 новых случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге — 2215, в Подмосковье — 1784.

По данным столичного оперштаба, в Москве за сутки госпитализированы 848 человек, скончались 94 пациента. На ИВЛ в московских больницах находятся 659 человек.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв тем временем заявил, что волна новой коронавирусной инфекции постепенно уходит из Московской области.

«Вместе с тем тема вакцинации, QR-кодов активно обсуждается и в Государственной думе, и, самое главное, на многих кухнях. Мы должны быть уверены, что QR-код легко и понятно можно получить для того, чтобы иметь доступ туда, куда тебе необходимо, — это общественный транспорт или общественные места», — цитирует Воробьёва ТАСС.

Заболеваемость среди непривитых и эффективность иммунитета

Главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских, комментируя ситуацию в регионе, заявил, что не привитые от коронавируса заболевают COVID-19 в 13,5 раза чаще, чем вакцинированные.

Врач привёл данные, согласно которым в регионе среди привитых заболевают порядка 313 человек на 100 тыс., среди непривитых — почти 4,4 тыс. на 100 тыс.

«Поэтому мы видим, что в 13,5 раза заболеваемость среди непривитых выше», — приводит его слова РИА Новости. Также врач сообщил, что в реанимациях практически нет пациентов, вакцинированных от COVID-19.

Специалист также прокомментировал заявления об уровнях иммунитета у переболевших коронавирусом и вакцинированных.

Также на russian.rt.com В Свердловской области темпы заболеваемости COVID-19 снизились в 120 раз за три недели

«Уровень иммунитета зависит в большей степени от работы иммунной системы человека, а приобретается он путём заболевания или путём постановки вакцины, это в целом на уровень не влияет», — сказал Козловских.

По его словам, приобретаемый после прививки иммунитет «более мягкий».

Вместе с тем врач отметил, что коронавирус причиняет существенный урон организму, поэтому «приобретать иммунитет через заболевание» более опасно.

Долгосрочная вакцина от COVID-19

Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что изобретение вакцины от коронавируса действием в 5—10 лет зависит от штаммов вируса, с которыми предстоит столкнуться в будущем.

«Вакцину приходится теперь раз в полгода вводить. Всё зависит от того, с каким вариантом вируса мы столкнёмся, что эволюция нам новенького подкинет в плане, соответственно, тех патогенов, с которыми придётся создавать вакцину», — цитирует Гинцбурга РИА Новости.