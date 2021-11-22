В Новосибирской области снизилась заболеваемость коронавирусом

Показатели заболеваемости COVID-19 в Новосибирской области снизились впервые за два месяца. Об этом сообщила замглавы территориального управления Роспотребнадзора Наталья Ильиных.

«В целом, остаётся напряжённой эпидемиологическая ситуация по COVID-19, но хочется отметить, что впервые за последние два месяца на прошедшей 46-й неделе отмечаем снижение заболеваемости на 0,6%, это минус 16 случаев в абсолютных цифрах», — цитирует Ильиных РИА Новости.

Она также отметила, что около 85% случаев коронавируса обнаружены у взрослого населения региона.

При этом наблюдается снижение заболеваемости среди лиц старше 50 лет.

Ранее в центре имени Гамалеи объяснили необходимость повторно прививаться от COVID-19.